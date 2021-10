Michelle Renaud responde contundente a los rumores de embarazo

La vida sentimental de Michelle Renaud siempre ha despertado mucho interés entre sus fanáticos, sobre todo en quienes no pierden de vista la cercanía que mantiene con Danilo Carrera. Sin embargo, la actriz ha sido muy reservada últimamente, aunque eso no le ha impedido hacer frente a los rumores que afirman se encuentra embarazada por segunda ocasión. Con la sinceridad que la caracteriza, la intérprete respondió a estas versiones, de la misma manera en que Danilo lo hizo en un reciente encuentro que tuvo con la prensa, instante en el que además el protagonista de la telenovela Contigo Sí, aseguró que no hablaría más de lo que ocurre en su ámbito personal, una regla que ambos han cumplido al pie de la letra.

Michelle se tomó el tiempo para conversar con las cámaras del programa televisivo Hoy, espacio en el que despejó las dudas sobre los rumores de embarazo que han circulado a lo largo de estos días. “Yo solo les puedo decir que estoy plena, feliz y cumpliendo sueños fuera y dentro de la pantalla…”, dijo de manera contundente la estrella, aunque sin ahondar en más detalles, tomando con toda calma lo que se dice de ella. Por ahora, se mantiene muy enfocada en sus proyectos profesionales, mientras disfruta al máximo de su familia y de su hijo Marcelo, de quien no se aparta en ningún instante a pesar de los múltiples compromisos de trabajo en los que se ocupa.

Tras despejar las dudas, Michelle también habló de cómo marchan las cosas en este instante de su vida, en el que todo parece haberse alineado de una manera favorable, aunque segura que detrás de tantas satisfacciones está la presencia de su fallecida madre, a quien le agradece por cada logro que ha podido sumar en su vida. “Aparte cumplí 33, que es como el número con el que mi mamá siempre… se me revela. Yo sabía que en el 33 me iban a pasar cosas importantes, y desde que fue 9 de septiembre y se me empezaron a cerrar las películas fue como un: ‘Mamá, sí estás cañona’…”, dijo visiblemente entusiasmada, dispuesta a seguir conquistando nuevos retos como lo ha hecho a lo largo de los años.

Recordemos que semanas atrás se dijo que tanto ella como Danilo habían retomado su noviazgo, por lo que la prensa ha sido insistente al querer obtener declaraciones de ambos. Sin embargo, en otro momento Michelle fue muy clara, al expresar su postura en torno a las preguntas que suelen hacer algunos reporteros. “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar porque la verdad es que, que ya me di cuenta cómo funciona aquí esto, y yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas, digo: ‘Ya no’…”, dijo a los medios en julio pasado, al asistir como invitada a la develación de placa de la puesta en escena La Jaula de las Locas.

¿Qué dijo Danilo sobre los rumores de embarazo?

De manera inevitable, las versiones de una supuesta paternidad también han alcanzado a Danilo, quien no ha tenido filtros a la hora de responder. “No hablo de mi vida privada, ni voy a hablar, ni te voy a contar. Estamos promocionando la telenovela, ese es mi bebé. Le estoy echando todas las ganas…”, dijo el actor en días pasados, declaraciones que fueron retomadas por Las Estrellas. Fue a finales de agosto cuando la noticia de su supuesta reconciliación con Michelle Renaud causó revuelo, por lo que a lo largo de este tiempo la prensa ha querido saber más de lo que ocurre entre los dos. “Justamente de eso, no hablo de mi relación (con Michelle Renaud) ya, de mis relaciones, de mi familia, de mi parte privada he decidido mantenerlo para mí…”, señaló el ecuatoriano para Televisa Espectáculos.

