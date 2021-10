¡Cuánto ha crecido! Regina Castro, hija menor de Angelica Rivera, causa revuelo con sus nuevas fotos en redes

Lejos ha quedado la imagen de la pequeña Regina, hija menor de Angelica Rivera y José Alberto Castro El Güero Castro, quien, siguiendo los pasos de sus hermanas mayores, Sofía y Fernanda, comienza a ganar popularidad en redes sociales, donde en las últimas semanas ha causado sensación con imágenes en la que deja al descubierto que heredó la belleza de su famosa mamá, con quien vive en Miami. Con 16 años de edad, Regina compartió algunas instantáneas de su última visita a la playa, donde la vimos guapísima luciendo su look más espectacular para una jornada bajo el sol. Durante el verano pasado, Regi formó parte de las vacaciones que su familia realizó a la Riviera Francesa, donde las hermanas Castro fueron en compañía de su papá.

Como el resto de la familia, tras sus vacaciones en Europa, regresó al colegio y al excelente clima de Miami que, este fin de semana, le permitió ponerse un bañador y disfrutar del día: “Después a la normalidad volvemos sin decirnos te amo”, escribió como descripción de esta foto, donde aparece con un traje de baño, verde con estampado floral y unas gafas de sol. La imagen provocó la reacción de casi 3 mil de los 59 mil seguidores que tiene en esta red social, uno de los likes que más llamó la atención fue el que le dejó Paulina Peña Pretelini con quien, durante los años en que su mamá estuvo casada con Enrique Peña Nieto, convivió como una hermana.

Debido a su corta edad, Regina va poco a poco en redes sociales donde es muy cautelosa con las publicaciones que realiza, aunque cuando se trata de presumir la excelente relación que tiene con su mamá, no duda en mostrar algunos detalles. En septiembre pasado, la joven compartió una instantánea de su infancia al lado de su mamá: “Tú me haces sentir que puedo volar”, escribió la adolescente en este post al que reaccionaron su hermana mayor, Sofía y Paulina Peña, además de la respuesta de su famosa mamá quien le escribió: “Cuando me miras así. Eres el ángel de luz de mi amor. Te amo con toda mi alma”.

Aunque ya creció, en la familia, Regina sigue siendo considerada la “bebé”, así lo han dejado ver sus hermanas en redes sociales donde suelen compartir fotos y videos de su cercana relación. Si bien, actualmente, las hermanas Castro no viven en la misma ciudad (Sofía vive entre México y Los Ángeles y Fernanda en Boston) cada que tienen la oportunidad de compartir tiempo juntas no dejan pasar la oportunidad, por esta razón su visita a la Riviera Francesa fue muy especial, pues se convirtió en el punto de reunión: “Nosotras 3 juntitas frente al mar”, escribió la joven en su Instagram al lado de una foto con sus hermanas durante este viaje.

Gana popularidad en redes

Con 16 años de edad, Regina todavía es muy joven para saber a qué se quiere dedicar, sobre todo si seguirá los pasos de todos los miembros de su familia y estará interesada en manejarse en el medio del espectáculo; sin embargo, en redes sociales, ha mostrado interés por compartir información con sus seguidores, tal como lo hizo hace un par de meses que utilizó su cuenta de Instagram para compartir un tutorial de maquillaje, lo que podría ser el comienzo de una carrera como influencer. Mientras decide qué será en un futuro, como cualquier joven de su edad, la hija menor de Angélica Rivera se divierte compartiendo detalles de su día a día en redes sociales.