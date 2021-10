Siguen las buenas noticias, Vanessa Guzmán se ha convertido en abuela

Son gratos momentos para Vanessa Guzmán, quien a la par de consolidar sueños profesionales, ahora convertida en una estrella del fisicoculturismo, también ha tenido la dicha de abrazar instantes especiales junto sus seres queridos. Ahora, la guapa actriz hizo realidad el sueño de debutar como abuela, luego de que su hijo mayor, José Eduardo, y a quien procreó años atrás con el actor Eduardo Rodríguez, diera la bienvenida a su primera hija, una noticia que fue confirmada por el joven en días pasados a través de sus redes sociales. Lo cierto es que la felicidad crece en los corazones de la familia ante la llegada de la bebé, una etapa que han preferido mantener en privado pero de la que han compartido algunos detalles.

Precisamente, Eduardo Rodríguez abrió su corazón para expresar su sentir sobre cómo ha sido para él el hecho de haberse convertido en abuelo, feliz de ver a su hijo de 22 años realizado en esta faceta. “Muy contento la verdad, estoy feliz…”, señaló en entrevista con el programa televisivo Hoy, espacio en el que confesó que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a la niña. “Ya me urge ir a verla, a conocerla. Mi hijo vuelto loco, hermosa la nena. Yo al verlo en video y todo y verlo cómo él está emocionado cómo no (me conmuevo), la verdad es que yo soy medio llorón…”, explicó el intérprete, quien ahora participa en el reality de baile del matutino, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Rodríguez también habló de cómo la reciente paternidad de su hijo lo ha hecho identificarse con su propia historia, evocando gratos recuerdos de esa etapa que ha disfrutado al máximo y le ha permitido atesorar valiosos aprendizajes. “Muy tranquilo, la verdad. Muy orgulloso me siento de él y la verdad muy feliz del momento que está viviendo porque me recuerda el momento que yo viví a los 25 años, que la verdad ha sido el mejor momento de mi vida y la verdad que él lo esté viviendo ahorita…”, señaló visiblemente contento, para después revelar que Vanessa ya está preparada para disfrutar de su nieta. “Pero también está con sus cosas, esperando ya a poder ir y ya los próximos días estará por allá…”, dijo.

Lo que se sabe del nacimiento de la bebé

Fue el pasado 20 de octubre cuando Malorie Lyne, pareja de José Eduardo, dio a luz a la bebé, según se pudo saber gracias a las redes sociales de los jóvenes, quienes no han parado de gritar su felicidad ante la llegada de su primera hija. Del mismo modo, de acuerdo con TVyNovelas, los enamorados hicieron el sex reveal de su bebé en una ceremonia privada, en la cual fueron cobijados por el cariño de sus seres queridos, quienes no se han apartado de ellos a lo largo de esta fascinante etapa.

Recordemos que anteriormente, José Eduardo también se expresó en medio de la dulce espera de su bebé, destacado el gran significado que este acontecimiento ha representado para él. “Como la mayoría de ustedes saben, cualquier día comenzaré una de las faces más emocionantes de la vida: ¡la paternidad! Cada segundo de este viaje ha sido absolutamente increíble y estoy feliz de que sea solo el comienzo. No puedo enfatizar suficiente lo emocionado que estoy de conocer a mi hermosa niña. Malorie me ha convertido en el hombre más feliz del mundo y puede que ella haya tenido mi corazón todo este tiempo. Pero nena, tengo qué decírtelo: está a punto de haber una nueva princesa en esta ciudad”, finalizó.

