Paola Rojas habla sobre los rumores que la relacionan con Beto Cuevas

Siempre sincera cuando se trata de hablar con las Netas Divinas, Paola Rojas habló sobre los últimos encabezados de prensa que la relacionan con un reconocido cantante chileno. Durante el programa de este miércoles, la periodista puso punto final a los rumores que la relación con Beto Cuevas, luego de que algunos medios de comunicación hicieron eco de una nota donde se aseguraba que Paola estaba interesada en el vocalista de La Ley. Estas especulaciones tomaron fuerza luego de que músico acudiera al noticiera de Rojas para promocionar la puesta en escena Jesucristo Súper Estrella.

Durante una conversación en la que estaban hablando de cómo suelen llamar la atención de los hombres que les gustan, Paola reconoció que, en su caso, es muy complicado que se fije en alguien: “Es mucha desconfianza con cualquier señor, de entrada, tiene mucha información, luego, para que alguien me guste. Estaba queriendo hacer memoria: ‘¿cómo me comporto cuando alguien me gusta?’, bueno, es que para que alguien me guste...”, confesó. De inmediato su compañera Daniela Magún bromeó con los rumores sobre su vida sentimental: “Luego en las revistas dicen otras cosas”, comentó la integrante de Kabah.

La cantante contó que, hace unos días, tuvo un sueño en el que Paola Rojas le confirmaba este supuesto romance con Cuevas: “Hasta lo soñé: Leí en una revista que te gustaba un señor que es rockanrolero y soñé que era cierto esa misma noche (…) Salió que decía que te gustaba Beto Cuevas”, explicó. Después de las risas que provocó el relato de Magún, en un tono más serio, Paola detalló dónde pudo haber comenzado este rumor con Cuevas: “Fue un día al programa en la mañana a platicar de Jesucristo Súper Estrella, pero además ya vi que hicieron todo un cuento de que yo pedí específicamente él, la verdad es que no, o sea, que venga alguien del elenco”, recordó.

Paola reconoció que tiene una buena relación con el cantante, pero de ninguna manera están saliendo: “Me cae perfecto, desde luego que es guapísimo, pero no sé con quién está, ni con quién duerme y lo súper respeto, no, no”. En tono de broma, Natalia Téllez reconoció que: “Serían tan bonita pareja”. Por último, Paola pidió no seguir alimentando este rumor sobre Beto quien, no tiene conocimiento si está soltero o tiene una pareja: “No le inventen novias al pobre”. Sobre cómo se comporta cuando alguien le gusta, Rojas reconoció que no ha detectado comportamientos diferentes cuando alguien llama su atención.

Beto Cuevas aclara los rumores

Hace unos días, fue el músico quien habló sobre estos rumores que lo relacionan con la periodista. Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, Beto desmintió los señalamientos: “Lamento decir que es un rumor y que no es cierto”, comentó. Confirmando lo que dijo Paola, tienen una buena relación: “Me cae muy bien, somos buenos amigos con Paola”. Por otra parte, el músico reveló que su ajetreado estilo de vida lo mantiene en la soltería: “Yo soy un trotamundos, viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio en este momento para ella”, explicó.