Ricardo Montaner, conmovido ante el baby bump de Evaluna: 'Besando a Índigo por primera vez'

En la dulce espera de su primer bebé, Evaluna y Camilo han recibido todo el amor de sus seres queridos, en especial de sus respectivos padres. De hecho, Ricardo Montaner ha compartido con sus fanáticos el lindo gesto que tuvo hacia su futuro nieto, -del cual todavía no se conoce el sexo-, pero al que la pareja llamará Índigo, nombre que da título al reciente tema musical que estrenaron, y cuyo videoclip sirvió de pretexto para dar la buena nueva a todos sus seguidores. Con la emoción a flor de piel, el cantautor dio un vistazo del especial y reciente encuentro con su hija, quien anteriormente habló de la reacción de su papá al revelarle que se encontraba embarazada, un capítulo que sin duda han comenzado a escribir de lo más ilusionados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de sus redes sociales que Montaner publicó una fotografía en la que aparece besando el baby bump de Evaluna, una linda muestra de cariño que quedó plasmada en una foto que formará parte del entrañable álbum de los recuerdos. “Besando a Índigo por primera vez”, escribió el cantautor al pie de la postal, la cual ha recibido más de 800 mil “me gusta” desde que fuera publicada, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes no han parado de felicitarlo por la sorpresa que ha sido celebrada en familia. Cabe destacar que la imagen fue capturada previo a la presentación que realizaría como parte de su gira de conciertos por Estados Unidos, en la que los Montaner han aprovechado para mantenerse muy unidos.

La instantánea también dejó ver cómo ha crecido la pancita de Evaluna a lo largo de estos días, luciendo hermosa con un conjunto de falda y top tejidos en azul con rombos anaranjados. Del mismo modo, Ricardo replicó en Instagram varias de las historias que compartieron sus fanáticos, en las que además se aprecia que durante el show estuvo muy bien acompañado de su esposa, Marlene Rodríguez. Recordemos que ella también dedicó unas palabras a su hija y su yerno en días pasados, esto tras dar a conocer la buena nueva de su primer bebé. “También llegó a mi vida el amor de mi vida. @camilo @evaluna ¡por fin!”, dijo.

VER GALERÍA

¿Cómo reaccionó Ricardo Montaner al embarazo de Evaluna?

Con la sinceridad que la caracteriza, Evaluna habló del instante en que su familia pudo saber que estaba embarazada, instantes que incluso quedaron retratados en el videoclip de Índigo, el cual muestra cómo fue que sus seres queridos celebraron esta dicha que hoy los ha llenado de total motivación. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos porque tenían que guardar el secreto…”, dijo la también actriz en entrevista con Infobae.

En ese espacio, Evaluna además habló de los síntomas que ha tenido durante el embarazo, y de lo mucho que la ha apoyado su esposo Camilo a lo largo del proceso. “Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo…”. Cabe destacar que la joven presumió en días pasados tiernas imágenes de su baby bump, las cuales han llenado de ternura a sus fanáticos, quienes están muy pendientes de lo que ocurra próximamente.

VER GALERÍA