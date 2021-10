Tras su romántico reencuentro, Macarena Achaga y Juanpa Zurita derrochan amor en redes

Después de dos meses y medio de estar en Argentina donde, además de reunirse con su familia, filmó la cinta, La ira de Dios, Macarena Achaga está de vuelta en México donde protagonizó un emotivo reencuentro con su novio, Juanpa Zurita, con quien mantuvo una relación a distancia todo este tiempo. Como parte de la bienvenida del influencer a la actriz, disfrutan de uno de los destinos de moda entre los famosos, el Valle de Guadalupe, donde la pareja brindó por estar juntos de nuevo. A través de sus cuentas de Instagram, los actores compartieron varios clips de su romántico recorrido por los viñedos siguiendo la ruta del vino.

Para celebrar su “no aniversario”, como lo llamó Juanpa, viajaron a Ensenada para conocer este destino, conocido una amplia gama de vinos, un tema del que Macarena es una experta, según comentó su novio. Como la tendencia en Tik Tok, los novios grabaron un clip en el que revelaban que estaban a punto de ingerir su primera copa, para luego postear otro de su estado cuando bebieron su quinta copa. Aunque parecía ser un conocedor, Juanpa reconoció que no tenía mucho conocimiento en el tema: “No sé nada de vino, así que acompáñenme en esta aventura y aprendan conmigo”, escribió el influencer en una historia. Aprovechando el espectacular telón de fondo que ofrecen los viñedos para posar al lado de su novia: “Disculpen el contenido cursi. Pero dos meses sin vernos”, escribió sobre una romántica foto.

Zurita reconoció que además del vino, la oferta gastronómica de ese lugar es única: “Toda la comida del Valle de Guadalupe es deliciosa”, escribió en otra historia. El influencer reveló que esta escapada estuvo planeada para celebrar un mes más de amor momento en el que la pareja comenzó todo un debate sobre si esta fecha debe ser considerado un aniversario, tras exponer a sus seguidores sus posturas, la pareja llegó a una conclusión: “El aniversario es cada año, pero igual te voy a dar flores todos los meses”, escribió Juanpa en una foto donde aparece Macarena sosteniendo un ramo de flores blancas, mientras él le da un tierno beso en la frente.

La semana pasada, después de varias semanas de no verse, los novios se reencontraron, un momento que el influencer compartió en su cuenta de Instagram: “De nuevo juntos. Lo lograste. Lo logré. Lo logramos. Dos meses y medio por FaceTime. Probablemente más difícil que cuando subimos el Pico de Orizaba. Desvelos, WhatsApp, mala conexión, stickers y fotos. Ahora no te voy a soltar”, escribió Juanpa, este post que conmovió a Macarena quien le respondió: “Sí a todo con vos”. La pareja estuvo separada durante dos meses ya que la actriz se encontraba en su natal Argentina donde filmó una película.

El regreso de Macarena a casa

Con una importante carrera de actuación en México, nuestro país se ha convertido en la base de Macarena Achaga quien, hace unas semanas, hizo sus maletas para regresar a casa: Argentina. Emocionada por estar de nuevo en el país que la vio nacer, la actriz disfrutó al máximo de su familia, sobre este especial viaje, la actriz se sinceró en redes donde escribió: “Regresé a vivir dos meses y medio a la tierra donde nací y donde no vivía desde hace unos 11 años. No puedo empezar a nombrar todas las cosas que me pasaron”, escribió la actriz como descripción de un álbum de fotos de su estancia en Argentina.