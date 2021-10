Ari Borovoy habla del acercamiento entre los OV7: ‘Lo que vaya a suceder lo vamos a decir todos’

Después de la polémica en la que se vieron envueltos los OV7, tras hacerse público el distanciamiento entre los integrantes, Ari Borovoy continúa respetando el pacto de silencio que él mismo propuso a sus compañeros de agresión para cesar las declaraciones a la prensa. Aunque no quiso revelar detalles de cómo ha sido el acercamiento con el resto de los integrantes del grupo, el cantante reconoció que ya hubo el primer acercamiento, una señal que deja claro, todos están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Según se sabe parte del distanciamiento entre ellos se originó al no conseguir planificar la gira con la que planean celebrar los 30 años de la agrupación.

Durante una entrevista con Ventaneando, Ari confesó que ya se dieron las primeras reuniones virtuales con sus compañeros, un gesto de buena voluntad por parte de todos: “Ha habido algunas pláticas, pero el pacto continúa y lo que vaya a suceder lo vamos a decir todos en su momento. Nos pusimos de acuerdo para que, en lo individual, nadie abriera su boquita, ni para decir una cosa, ni para decir otra, pero de que ha habido y han existido pláticas, vía Zoom, sí, sí han existido,”, explicó el promotor musical. Confió en que este acercamiento sea el comienzo de un acuerdo satisfactorio para todas las partes: “Yo creo que siempre que uno empieza a tener comunicación, al camino, le vas quitando las piedritas”, dijo.

Ari reiteró que él está en la mejor disposición para arreglar las diferencias con sus compañeros de escenario, además resaltó que los 7 están muy interesados en celebrar los 30 años de la agrupación: “Yo deseo como siempre lo he dicho, y lo han dicho todos, porque todos hemos dicho que queremos estar, ojalá y se logre”, explicó. Sobre las críticas que recibió cuando fungió como mánager de la agrupación, comentó: “Al principio me dolía mucho, porque la verdad es que se inventaron muchísimas cosas y pensé que era nada más al principio y luego fui viendo cómo iba creciendo y creciendo. Uno no debe creerse, ni los halagos, ni los ataques”.

El pacto de silencio

En julio pasado, luego de que todos los OV7 hablaran con la prensa del distanciamiento con sus compañeros, Ari realizó un Live en Instagram donde llamó a los demás integrantes del grupo ha hacer un pacto de silencio y a reunirse para llegar a un acuerdo sin prensa: “Tengo una propuesta, no impuesta, una propuesta y lo digo aquí, porque este ha sido, lamentablemente, el foro y el espacio en el que me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras; tenemos un chat entre nosotros 7 que está prácticamente inhábil desde hace varios meses y que lo voy a usar mañana, u hoy mismo, para poner lo que, en este momento, voy a proponer que es: Que nos reunamos en privado”, comentó en aquel video Ari.

Borovoy hizo un llamado a sus amigos a bajar la guardia: “Dejemos el ego a un lado, sentémonos. Esto parece un clásico de futbol América vs Chivas cuando se trata de una gira de un grupo de cuarentones que estamos reaccionando como gente de 10 o 12 años”, explicó. Desde entonces todos han respetado el hecho de que serán los 7 quienes den a conocer qué ocurrirá con la gira de los 30 años. Sobre este tema, la semana pasada Mariana Ochoa y Érika Zaba fueron cuestionadas durante el Live que realizaron anunciando el final de su sociedad empresarial en Disfraces de Película, en esta conversación con sus seguidores, confirmaron que ya se habían reunido con el resto de los OV7.