Tania Rincón confiesa por qué aceptó ser conductora del programa Hoy

Los recientes cambios en el programa Hoy han tomado por sorpresa a los televidentes, quienes fueron testigos de la llegada de Tania Rincón a las filas del matutino, al que se ha incorporado de fijo como conductora. Recordemos que incluso Andrea Legarreta y Galilea Montijo le dieron una cordial bienvenida a su compañera, quien se siente feliz de haber asumido este importante reto, a pesar de que en el pasado se había “jurado” no ser parte de alguna producción de este tipo. Con toda la sinceridad, la presentadora habló de los motivos que tuvo en su momento para llegar a esa determinación, misma que cambió al recibir la invitación de incorporarse a este proyecto que se ha consolidado como uno de los más importantes en Televisa por poco más de dos décadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tania recordó que tras asistir como invitada al programa en algunas ocasiones, fue la productora Andrea Rodríguez quien le hizo la propuesta de formar parte de la familia Hoy, por lo que tuvo que replantear sus planes profesionales. “No lo tenía muy en el radar porque yo estaba haciendo Guerreros y estaba muy comprometida con ese proyecto… De repente, antes de irme a mis vacaciones, la productora Andrea Rodríguez me llamó para hacerme la propuesta de que fuera conductora fija del matutino, la recibí con mucha emoción y alegría porque yo tengo mucha experiencia en los matutinos. Sin embargo, me había jurado más nunca hacer esta fórmula, pero pues como dicen: ‘No digas nunca de esta agua no beberé, porque esa es de la que te ahogas’…”, expresó en entrevista con TVyNovelas.

En ese espacio, Tania también reveló por qué razón cambió de opinión y dijo sí a esta propuesta, enteramente motivada por esta nueva etapa de su carrera frente a las cámaras. “En Hoy se vive un gran ambiente, todos son muy profesionales y por eso no dudé la oferta y acepté…”, dijo, para luego confesar por qué motivos había “jurado” no hacer matutinos. “Ya lo había hecho durante ocho años y sentí que ya no tenía mucho para dónde crecer, me sentía como estancada. Finalmente llegaron otros proyectos que me hicieron evolucionar y uno tiene que probar otras cosas, definitivamente me tocaba aprender aún mucho. Trabajé mi ego, le dije a Andrea Rodríguez que me incorporo a Hoy en un momento muy bonito de mi vida porque ya tengo el ego muy bien trabajado…”, afirmó.

VER GALERÍA

Por otro lado, Andrea fue muy puntual al hablar de la posición que ocupa en el matutino, consciente de la única meta que tiene por ahora. “Vengo a Hoy no a quitarle el lugar a nadie, sino a ganarme mi propio lugar, a integrarme a esta familia, a que me acepte el público que es de muchos años y tradición…”, comentó Tania, quien tiene muy claro que dedicarse a lo que ama es su única prioridad. “Cuando te gusta lo que haces no sientes el cansancio”, afirmó.

Feliz de ser conductora y mamá

Para Tania, este es un instante en el que además ha tenido que combinar su faceta de mamá y de conductora de televisión, por lo que busca aportar al programa esas lecciones que ha aprendido de entregarse de lleno al cuidado de sus hijos, Patricio, de cuatro años, y Amelia, de tan solo nueve meses. “Yo soy una mamá joven, entonces creo que ese contenido lo voy a sumar. Me gusta divertirme mucho, pasarla muy bien en los juegos, en las secciones que me pongan…”, aseguró, para luego compartir cómo es que organiza su rutina para que todo marche perfecto en casa y en el trabajo. “Toca desde una noche antes dejar todo preparado y coordinado con mi esposo, él le entra a todo conmigo…”, dijo a TVyNovelas.

VER GALERÍA