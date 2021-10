Juan Soler se sincera sobre lo que desea tras cuatro años separado

En tan solo cuatro años la vida de Juan Soler ha dado giros determinantes, esto a raíz de su separación de Maki, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y complicidad unidos también por la paternidad. Lo cierto es que el intérprete está feliz por la estabilidad que ha logrado conseguir, no solo en el terreno profesional, pues en lo sentimental las cosas también parecen alinearse. Recordemos que recientemente reveló que había retomado su romance con quien fuera su primera novia, pero más allá de eso, el protagonista de telenovelas tiene muy claro lo que desea para el futuro, algo que busca cumplir al pie de la letra gracias a las enseñanzas que ha logrado forjar con el paso del tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda honestidad, Soler abrió su corazón en una reciente entrevista para confesar que luego de haberse separado de la madre de sus hijas optó por un modo de vida tranquilo, a pesar de las invitaciones que en varias ocasiones le hicieron sus amigos con la finalidad de tomarse el tiempo de aprovechar la soltería. “Yo soy de los que sí se casó para toda la vida, sigo pensando de esa forma, y soy clásico… Como no busqué mujer, como no busqué diversión, como no busqué el escape, mis amigos: ‘Vámonos acá…’”, explicó el galán de telenovelas como La Mexicana y el Güero durante una charla en YouTube con Isabel Lascuráin.

En ese espacio, el argentino también fue puntual al hablar sin filtros de lo que desea para el futuro, esto tras haber concluido un matrimonio de 15 años con Maki, experiencia que le otorgó valiosos aprendizajes y de lo que ha hablado con orgullo en otras ocasiones. “No quiero una mujer ocasional, no quiero eso, no soy eso aparte, nunca fui eso. Sí me declaro un tipo clásico y conservador. Sí quiero mi mujer, mi familia. Mi familia es mi eje y es lo que realmente siento…”, explicó el actor, quien siempre se ha caracterizado por la manera tan amable con la que aborda los temas ligados a su ámbito privado frente a las cámaras, dando muestra de la madurez con la que asumió desde un inicio el tema de la ruptura.

VER GALERÍA

Por otro lado, Juan explicó por qué razón prefirió no adoptar una mascota tras haber concluido su romance con Maki, algo que muchas personas suelen hacer para sobrellevar el duelo. “Me tocó vivir un proceso con mi separación de Maki… en 2017 (nos separamos), lo anunciamos en 2018 y dije: ‘Si busco un animal va a ser como un paliativo, no voy a terminar de hacer todo mi duelo’, porque es un duelo, es una pérdida…”, señaló el intérprete tras la pregunta de la entrevistadora, con quien compartió otros detalles de su vida, como la dicha que lo invade en estos momentos tras haber debutado como abuelo de la pequeña Alfonsina, a quien por cierto todavía no ha podido conocer.

¿Por qué se separó de Maki?

En días pasados, Juan Soler habló de los motivos por los cuales él y Maki tomaron la decisión de poner fin a su romance, un acto de honestidad en el que su cariño simplemente se ha transformado. “Maki fue muy honesta, me dijo: ‘Tengo mi crisis, no sé en dónde estoy parada, no sé hacia dónde voy’. Cuando no sabes a dónde vas, ya llegaste, entonces esa es parte de mi filosofía de vida; si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Yo sí sé hacia dónde voy, entonces yo seguí mi camino y Maki sigue el suyo…”, confesó en entrevista para Imagen Televisión con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

VER GALERÍA