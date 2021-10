Victoria Ruffo habla de la condición de salud por la que su maternidad es tan especial

Ahora que sus hijos han crecido y comienza a vivir nuevas etapas a su lado, como su debut en su papel de suegra por parte de sus tres hijos, Victoria Ruffo echó un vistazo al pasado y durante una entrevista con el programa Hoy reveló la condición médica a la que se tuvo que enfrentar tras quedar embarazada de José Eduardo, momento en el que se dio cuenta que padecía una fuerte endometriosis, condición que provocó que su estado corriera peligro, sobre todo, porque antes de debutar como mamá la actriz no tenía conocimiento del estado en el que se encontraba este padecimiento.

La protagonista de Corona de lágrimas reveló que los médicos que atendieron el nacimiento de José Eduardo no daban crédito de cómo la enfermedad no había presentado síntomas: “Está bien chistoso porque, en mi familia, todas tenemos hemos tenido endometriosis y mi endometriosis y mi endometriosis se me desató muy fuerte y agresiva justo cuando nació José Eduardo. El doctor me decía: 'Cómo ha nacido José Eduardo', con la endometriosis tan severa que yo tenía”, recordó la actriz.

Victoria recordó que tras su debut como mamá, los malestares se hicieron evidentes y comenzó un doloroso proceso de recuperación que le tomó mucho tiempo y varias intervenciones quirúrgicas: “Cuando nace José Eduardo se me disparan los síntomas muy severos y sí, era una endometriosis fuertísima, que me tuvieron que estar opere y opere para quitar ovario, para quitar trompa, meterme a tratamientos muy complicados de endometriosis, estuve casi 5 años con una menopausia provocada para que no se hicieran más quistes”, recordó.

Tras hablar de aquella condición que pudo impedirle convertirse en mamá, Victoria Ruffo reconoció por qué el nacimiento de sus tres hijos es tan importante para ella: “Yo no sabía, yo siempre he dicho que los hijos Dios decide cuándo y cómo, porque José Eduardo, si yo no sabía que tenía endometriosis, imagínate. Luego sin hijos, también, o sea, no han sido fáciles, pero ahí están”, confesó la actriz quien ahora está feliz disfrutando de la adolescencia de sus mellizos, Victoria y Anuar, de 16 años de edad.

Su papel de suegra

Recientemente, Victoria Ruffo habló de su papel de suegra, ahora que sus tres hijos tienen pareja. Además de la relación de su primogénito, José Eduardo Derbez, con Paola Dalay, sus mellizos, también han comenzado a escribir la historia de su primer amor: “Ya tiene novia mi hijo Anuar, y ya tiene novio mi hija Vicky”, comentó la actriz. En redes sociales su hija Vicky se ha dejado ver enamorada al lado de su novio quien, a tenor de sus publicaciones, es muy detallista.