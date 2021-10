Claudia Álvarez sobre su embarazo de mellizos: ‘Estos bebitos van a nacer antes’

Feliz por el próximo nacimiento de sus mellizos, Claudia Álvarez aprovecha los últimos meses que trabajará antes de recibir a los bebés. Emocionada por el reciente lanzamiento de su línea de trajes de baño, la actriz habló en entrevista para el programa Hoy sobre cómo planea compaginar su trabajo como empresaria con la llegada de sus bebés, un niño y una niña que llegarán a completar la felicidad de la familia que ha construido con Billy Rovzar, papá de su primogénita, Kira. A través de una charla vía Zoom, la actriz detalló que debido a que es un embarazo doble deberá tener cuidados especiales los últimos meses.

Durante esta conversación, la actriz admitió que fue una gran sorpresa enterarse que tendría mellizos: “Tenemos tanto amor que la vida no nos mandó uno, dijo: ‘Con esa familia, ¡que vayan dos bebés!, o sea, esta familia tiene demasiado amor que dar, entonces, me inspira, ya tengo mi familia, yo tenía la que mi mamá y mi papá formaron, pero ahorita es la mía”, comentó. Claudia detalló que debido al riesgo que tienen los embarazos dobles deberá tomar precauciones en la recta final de su feliz estado: “Estos bebitos van a nacer antes, porque como son dos, nacen antes, no cumplimos las cuarenta semanas y a partir del tercer trimestre tengo que estar súper quieta, en cama, para que no se adelanten”.

Sobre cómo planea vivir la maternidad con tres pequeños en casa y su faceta profesional como actriz y empresaria: “No sé cómo me va a pintar la vida con tres chamaquitos, no lo sé, por eso, ahorita estoy trabajando tanto para que, cuando lleguen mis babys, también tengo a mi equipo de trabajo que me echa la mano y me ayuda para yo estar relajada mientras estoy en las desveladas dando leche, así con los pelos así, porque no me da tiempo ni de bañarme”, comentó divertida recordando cómo vivió los primeros meses de vida de la pequeña Kira. Durante una entrevista en Ventaneando, la actriz reconoció que en el primer trimestre de embarazo sí sufrió de muchos síntomas: “Los primeros cuatro meses fueron pésimos”.

Fue en septiembre pasado cuando, a través de redes sociales, Claudia y Billy anunciaron en redes sociales que serían papás nuevamente. La familia compartió una imagen captada durante el gender-reveal de los bebés: “¡Notición! ¡Hemos sido doblemente bendecidos! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió qué estábamos listos para recibir a ¡dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!”, escribió la actriz quien provocó la reacción de más de 400 mil seguidores.

Su baby bump de 5 meses

La semana pasada, la actriz conmovió a sus seguidores con una imagen en la que presumió su baby bump de 5 meses de embarazo, una instantánea que acompañó de un conmovedor mensaje: “Foto casual sin maquillaje y muy feliz presumiendoles como va mi pancita. La próxima semana cumplo 5 meses de embarazo y si he pasado por momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira, ahora se me va el oxígeno al hacer tres cosas, pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo tres corazones, 60 dedos, 6 pulmones y así me puedo seguir con la lista, me siento súper poderosa y no habrá nada que no puede lograr en la vida”, escribió como descripción de esta imagen.