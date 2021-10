El abogado de Aracely Arámbula ahonda en detalles del incidente con la prensa

Tras el incidente del fin de semana pasado, en el que Aracely Arámbula fue abordada por un grupo de reporteros en la ciudad de Los Ángeles, su abogado, Guillermo Pous, ha ahondado en detalles en torno a esta situación. Recordemos que la actriz se encontraba en compañía de uno de los hijos que procreó junto a Luis Miguel, cuando la prensa la abordó luego de que esta subiera a su camioneta a las afueras de un hotel, instante en el que se observa cómo una de las puertas del vehículo es abierta por una persona. A propósito de esto, el representante legal de la actriz ha explicado que los comunicadores reunidos en el lugar pretendían obtener imágenes del menor de edad, lo que llevó a la intérprete y a su equipo a actuar de manera inmediata.

Ante las dudas que ha generado este suceso a raíz de las videograbaciones que comenzaron a circular, Pous ha hecho una precisión, asegurando que fue un reportero quien se atrevió a abrir una de las puertas de la camioneta. “Ya había existido el acoso de reporteros una noche anterior, incluso tratando de fotografiar y videograbar a sus hijos. Es mentira que la puerta se abriera desde dentro como han dicho algunos reporteros que además estuvieron presentes, porque he reconocido, por otros más, que la puerta la abrió uno de sus compañeros, incluso una de las reporteras o de las personas que estaba ahí filmando comentó que ella era la persona que estaba junto a quien abrió el vehículo…”, señaló en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

Al respecto, el abogado de la intérprete habló de la reacción que tuvo Aracely, que ha sido firme al cumplir con el compromiso de proteger la integridad de sus hijos, algo que demostró en esta ocasión en que todo parecía haber salido de control. “El movimiento que hace el menor es tratando de cerrar el vehículo y es por eso que su madre lo jala y lo voltea para que no lo fotografíen o lo filmen, y es que el copiloto se estira para cerrar la puerta, pero el hostigamiento fue abrirle la puerta para fotografiarle y captar el retrato del menor…”, aseguró el litigante durante la charla.

¿Acuerdo entre Luis Miguel y Aracely?

En su plática con Ventaneando, Guillermo Pous fue cuestionado sobre si existe algún acuerdo entre Luis Miguel y Aracely Arámbula para evitar que la imagen de sus hijos sea mostrada en los medios de comunicación, a lo que respondió con puntualidad. “Lo desconozco y además no es algo que podría confirmarle por un tema de confidencialidad. Lo que le puedo asegurar es que independientemente del estatus que exista entre los padres o el convenio que pueda haber, mientras los menores se encuentren con uno de los padres pueden tomar decisiones para salvaguardar la integridad y una de esta es que no se reproduzca su imagen y no se filme. Y dos, independientemente de esto que acabo de comentar, son menores de edad y además no son figuras públicas, por lo cual no pueden ser consecuencia de la fama de sus padres…”, afirmó.

En otro momento, se rumoró que durante el primer encuentro de Aracely con la prensa en Los Ángeles, -una noche antes del incidente de la camioneta-, el equipo de la actriz había retirado los teléfonos celulares a algunos comunicadores para borrar el material que habían grabado de la estrella, versiones que Pous desmintió: “Si evidentemente habían ahí reporteros, supongo que existirán videos de eso que dicen, y si efectivamente fue verdad pues podrían presentar o tendrían alternativas de denunciar. Me parece extraño que habiendo un grupo de reporteros y de tantas personas que pudieron haber filmado, no tengan el registro en video de eso que dicen que sucedió y me parecería extrañísimo además que tuvieran el tiempo para tomar el teléfono, desplazarse, borrarlo con toda tranquilidad y devolverlo…”, afirmó.

