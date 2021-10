Raúl Araiza consiente a su novia con un romántico viaje a Ensenada

Más enamorados que nunca, Raúl Araiza y Margarita Vega disfrutan de un especial viaje a Ensenada donde disfrutaron del espectacular paisaje de los viñedos del Valle de Guadalupe, zona donde la pareja siguió la ruta del vino, brindando por su amor. A través de su cuenta de sus cuentas de Instagram, los novios compartieron varias imágenes de esta divertida escapada donde su amor fue el hilo conductor. De acuerdo con la colombiana, El Negro ha estado consintiéndola, mostrándole los rincones más especiales de nuestro país, pues esta no es la primera vez que los vemos de paseo. La relación entre los actores va tan en serio que, hace unos días, el conductor de Hoy compartió una foto del encuentro entre su novia y su mamá, la primera actriz Norma Herrera.

Impactada por la belleza natural de Ensenada, Margarita compartió un álbum con varias imágenes de su visita a este emblemático lugar de Baja California donde la pareja brindó por su historia de amor: “Cada vez que viajo por México, descubro lo increíble y hermoso que es. Me tiene enamorada. Gracias mi amor @Negroaraiza”, escribió la colombiana como descripción de un álbum en el que aparece feliz posando con los viñedos como telón de fondo. En esta publicación también llamaron la atención un par de imágenes al lado de su novio quien, según dejó ver, fue la mente maestra detrás de este viaje.

Por su parte, Raúl también compartió varias imágenes al lado de Margarita con quien destapó su romance en julio pasado cuando habló por primera ocasión de su relación. Aunque el actor quería disfrutar en privado el inicio de su noviazgo, los rumores comenzaron a rondar a la pareja: “Todo bien, muy contento, lo que pasa es que no dejan guardar nada”, comentó el verano pasado al programa Suelta la Sopa. En aquella ocasión, El Negro reveló que, debido a su apretada agenda de trabajo su noviazgo había tenido que ser un poco a distancia: “Muy bien, muy padre, muy divertido todo. Yo estoy trabajando muchísimo, la verdad es que han sido los fines de semana”, explicó.

En aquella entrevista, el presentador de Hoy reveló que su historia no es una de amor a primera vista y contó que conocía a la actriz desde hace tiempo; sin embargo, el flechazo se dio recientemente, luego de que él regresara a la soltería: “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno. Mara es encantadora y ya nos conocemos de aquí (Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos en las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz que es lo que necesitaba”, reconoció El Negro. Aunque en aquella ocasión reveló que sus hijas todavía no conocían a su novia, todo parece indicar que ahora que ya llevan más de 5 meses, Roberta y Camila, ya tuvieron la oportunidad de convivir con ella.

Una pareja que lo comprende

Raúl reconoció que en Margarita ha encontrado más que a una novia, según explicó, el hecho de que sea actriz ha provocado que la relación marche con mucho entendimiento, pues ambos entienden el ritmo de trabajo del otro: “Sobre todo que aquí sí hay comprensión completa de la profesión, porque ella ha hecho muchas series y ha hecho muchas cosas, en Colombia y luego acá también. Aquí sí es donde hay, se entiende cuando no se puede ver uno, cuando los llamados te la cambian”, explicó el actor sobre su relación.