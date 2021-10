¡Cuánto han crecido! Martina y Jacinto, nietos de Pati Chapoy, sorprenden por lo grandes que están

Una de las facetas preferidas de Pati Chapoy es la de abuela, papel en el que debutó, en febrero de 2015, con el nacimiento de Martina, hija de Manne Felici y Rodrigo Dávila. A través de redes sociales y en Ventaneando, la periodista de espectáculos ha compartido en repetidas ocasiones varios detalles del crecimiento de sus tres nietos: Martina, Lara y Jacinto. Después de un tiempo de no compartir fotos de los niños, este fin de semana, su nuera, la argentina, Manne Felici, se encargó de compartir varias imágenes de sus hijos durante una de las presentaciones de su famoso papá, quien, como muchos músicos, poco retoma los shows con Motel.

A través de varias historias en Instagram, Manne compartió algunas fotos y videos de Martina y Jacinto, imágenes con las que dejó impactados a sus seguidores debido lo mucho que han crecido los niños pues, Martina, la mayor, luce como una niña grande: “Lo que pasa en los camerinos, se queda en los camerinos”, escribió la esposa de Rodrigo Dávila sobre una imagen donde se ve a su hija, ataviada en un estiloso vestido amarillo, mirando sonriente a la cámara, mientras su hermanito, Jacito, aparece haciendo gestos en frente a un espejo. Según dio a conocer la argentina, la familia acompañó a Rodrigo a una de sus presentaciones de fin de semana, momento que los niños aprovecharon para jugar en el backstage.

Hace unos meses, Pati Chapoy reveló en el programa Ventaneando que sus tres nietos, incluida Lara, hija de Juan Pablo, heredaron el talento musical de su famoso abuelo, Álvaro Dávila. Para muestra, en agosto pasado, la periodista de espectáculos compartió en sus redes sociales un clip donde aparecen, Jacinto y Lara, tocando el piano. En el video se aprecia cómo los niños, Jacinto, de 3 años y Lara, de 4, se turnan para sentarse frente al piano: “Le aventura de componer música”, escribió en aquella ocasión Pati. Pero en casa no sólo tienen música, Martina, su nieta mayor, ha demostrado tener el talento frente a las cámaras en la sangre, así lo ha dejado ver cuando acude como invitada a Ventaneando, en programas especiales del Día de Niño o en la época de Navidad.

Recordemos que, a finales del año pasado, Martina, Jacinto y Lara reaparecieron en el programa de espectáculos para grabar los promocionales de Navidad al lado de su famosa abuelita. En aquella ocasión, los niños formaron parte de los invitados especiales de los conductores para decorar el árbol en el foro, un momento que formó parte de los promocionales de la emoción para la época decembrina. Aunque la más extrovertida frente a las cámaras es Martina, Jacinto y Lara también han mostrado su simpatía en Ventaneando, donde el público los aprecia y celebra cada que visitan a la titular de la emisión.

La familia de Pati, su prioridad

En mayo de este año, Pati Chapoy ofreció una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda donde habló de su vida personal y de cómo la llegada de sus nietos le ha cambiado la vida: “Lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, cómo han mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos, eso me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia. Estoy bien con mis hermanos, estoy bien con mis amigos, eso es lo que vale, el trabajo es una ganancia, así que no puedo pedir más”, reconoció.