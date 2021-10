Andrea Legarreta confiesa que pensó en renunciar al programa Hoy en varias ocasiones

A lo largo de poco más de dos décadas, Andrea Legarreta ha logrado ganarse el cariño y aprecio del público gracias a su trabajo como conductora en el programa televisivo Hoy, uno de los más importantes en Televisa. Lo cierto es que no todo ha sido sencillo para ella, pues reconoce que durante todo ese tiempo, a la par de las grandes satisfacciones, tuvo la intención de renunciar al matutino en más de una ocasión, aunque gracias al apoyo de quienes han creído en ella, es que ha continuado en el proyecto. Tan sincera como suele ser, la presentadora abrió su corazón para revelar los motivos detrás de esos instantes en que estuvo a punto de redirigir su vida profesional, siempre orgullosa de sus logros y de la manera en que se ha abierto paso en el espectáculo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa durante una íntima charla con Mara Patricia Castañea, de si ha pensado en dejar el programa, Andrea respondió sin ningún filtro, dando detalles del instante en que eso estuvo a punto de suceder. “Si, en momentos, distintos momentos. En momentos en donde, cuando nos casamos Erik y yo. Lo que más recuerdo desde niña es que siempre quise ser mamá, entonces yo decía: ‘¿Cómo voy a poder compaginar esto?’, no fui una mamá de tener a la nana cuando nacieron (Mía y Nina) … yo decía: ‘¿Cómo voy a tener a mi bebé ahí que una señora lo esté cuidando, qué lindo pero no’… Decía: ‘Yo creo que es un buen momento para salir’…”, explicó en la entrevista.

Sin embargo, Andrea recuerda que tuvo la dicha de recibir el apoyo de quienes integraban en ese entonces la producción, permitiéndole desempeñarse frente a las cámaras y al mismo tiempo estar pendiente de su pequeña, lo cual la llenó de alegría. “Me decían: ‘No, hazte tu cuarentena, tráete a tu bebé’, esas fueron algunas veces y me apoyaron en Televisa, tú llegaste a conocer mi camerino que era un cuarto de niños…”, aseguró la esposa de Erik Rubín, quien actualmente ha podido consolidar una trayectoria en la pantalla chica llena de grandes momentos, convirtiéndose en una de las figuras más queridas entre los televidentes.

VER GALERÍA

No solo fue por la maternidad

Al ahondar en sus declaraciones, Andrea reconoció que hubo otros motivos por los cuales quiso renunciar al programa, pues siempre ha apostado por desarrollarse en ambientes de trabajo en los que se sienta cómoda. “En algún momento, a lo mejor algún rose, alguna situación complicada con algún productor porque con los años te vas dando cuenta que lo mejor es, en donde vas a estar, si tienes que estar, estar bien, si no la estás pasando bien mejor no…”, señaló de manera directa h asumiendo con toda madurez esas etapas de su vida profesional. “Sí renuncié un par de veces porque yo no me sentía feliz, entonces también está bien, no es como aferrarme, pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo…”, contó.

Pero más allá de todo, Andrea ha podido librar cualquier obstáculo, feliz de los aprendizajes que le ha dejado su carrera como conductora, consciente de que, a pesar de que en momentos no todo marche como se desea, siempre es bueno asumir una actitud positiva. “Me he vuelto muy fácil de adaptarme, entonces al final sabes que la vida no es perfecta, que no todo va a ser perfecto y que quizás no tienes que ser el mejor amigo de quien está a tu lado, pero si tienes una relación sana y amable está bien y si se puede mejor que eso, pues mejor disfrutarlo…”, compartió.

VER GALERÍA