Michelle Salas y su espectacular cambio de look para el otoño, ¡más corto que nunca!

Como buena influencer de moda, Michelle Salas siempre está innovando en su look, situación que la llevó a realizar un cambio que, desde hace un tiempo, venía anunciando: cortar su larga cabellera. Aprovechando la visita de su mamá, Stephanie Salas, a Nueva York, acudieron juntas a visitar al estilista, que se encargó de darle un giro a la imagen de Michelle, quien se atrevió con un corte con el que marca tendencia para este otoño. Convencida de decirle adiós a su melena salió del salón de belleza con un bob con efecto balayage, más rubia de lo que la vimos en el verano. A través de su cuenta de Instagram, compartió varias fotos del resultado de su nuevo look, con el que disfrutó de una cena en Soho, en compañía de su mamá y de un grupo de amigos.

A través de Instagram, tanto Michelle, como Stephanie compartieron varias historias de su encuentro con un estilista neoyorkino que se encargó de realizar su cambio de look. Fue en una de las publicaciones de Stephanie donde vimos a su hija presumiendo este nuevo corte que es el más radical que se ha realizado. Hace unos meses ya había usado la melena un poco más corta; sin embargo, en esta ocasión se animó a usar un corte mucho más pequeño. Por su parte, Michelle se dijo feliz con el resultado de este cambio radical con el que la veremos presumir sus atuendos más estilosos para este otoño: “El amor está en el pelo”, escribió en un post donde posó con su nuevo corte.

Como era de esperarse, Michelle ya ha presumido su cambio de look con varios atuendos. El primer outfit otoñal que lució con este corte fue el que utilizó para disfrutar de una cena para la que utilizó un top rosa con plumas, que combinó con unos mom jean, una de las tendencias más cómodas para esta temporada. La influencer también usó unos botines blancos y bolso verde, los accesorios con los que terminó de darle el toque fashion a su atuendo. El segundo look con el que lució su nuevo corte fue con un vestido, con estampado floreado, de manga larga y escote cuadrado: “Somos instantes”, escribió como descripción de esta foto.

Uno de los rasgos más característicos de Michelle es su cabellera, que usó larga por mucho tiempo; sin embargo, a lo largo de su carrera ha usado varios cortes, pero nunca uno tan acentuado como el que eligió esta vez. Fue en febrero del 2019 cuando, por primera vez, Michelle se animó a cortar su melena y eligió un long bob, una tendencia que estuvo muy de moda en aquel momento y que se realizó cuando vivía en Miami: “La vida es muy corta como para tener un pelo aburrido. ¡Viva el cambio!”, escribió en aquella ocasión cuando les anunció a sus seguidores esta transformación.

Los consejos de sus seguidores

Debido a la conexión única que posee con sus seguidores en Instagram, desde hace varias semanas, Michelle les había venido contando sobre sus planes de cortar su cabellera, una decisión en la que se sentía indecisa sobre el largo. La primera vez que Michelle se cortó su larga y rubia cabellera, se animó a cambiar de papel con sus fans y pedirles consejos para peinar su melena: “Ahora que ya saben el estado actual de mi melena, es la primera vez que me peinó con este pelo tan corto. Necesito su ayuda. Creo que mañana me lo dejaré lacio, pero hoy me lo voy a ondular”, les preguntó en aquella ocasión donde adelantó que, hubiera querido cortarlo más: “Creo que me voy a ir más corto, pero un pelín, unos dos o tres dedos. Lo único que no sé es cómo peinarme”, comentó en aquella ocasión.