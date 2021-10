Sincera, Andrea Legarreta habla de su desencuentro con Anette Cuburu

En abril pasado, Anette Cuburu fue una de las invitadas al espacio de charlas de Mara Patricia Castañeda, en donde habló de varios momentos de su vida, entre ellos el de su paso como conductora del programa televisivo Hoy. En esa ocasión, se sinceró sobre el trato que mantuvo con los presentadores del matutino, dejando ver que específicamente con Andrea Legarreta había tenido una especie de desencuentro. A un tiempo de esas declaraciones, ha sido Legarreta quien ha expresado su postura, revelando detalles de lo que ocurrió por aquellos días, en que asegura trató de entablar un diálogo para poner las cosas en claro, aunque eso fue imposible ante la actitud que Cuburu tomó desde el primer instante.

Tan abierta a hablar de los asuntos mediáticos ligados con su persona que han originado mayor interés, Andrea contó su versión de cómo surgió el desencuentro con Anette. “A mí me sorprendió mucho cuando alguien me compartió las declaraciones que hizo. Me sorprendió más cuando de pronto me compartieron también unas imágenes de que ella en sus historias (de Instagram) alguien le había preguntado que si nos llevábamos… y dijo: ‘No, ella sabrá por qué’, o algo así. A mí algo que no me gusta es como quedarme con cositas guardadas, si yo en algún momento tengo a lo mejor algo contigo, me voy a acercar y te voy a decir: ‘Oye, Mara, ¿habrá manera de que arreglemos las cosas?’…”, dijo durante su visita al programa En Casa de Mara, que se transmite en YouTube.

En ese espacio, Andrea recordó que incluso ambas tenían una relación de cordialidad, cuando de repente todo dio un giro que cambió las cosas. “Ella entró con Romagnoli, entonces ahí nos empezamos a conocer, a él le gusta mucho también generar división y separar, le gusta eso… Gali y ella se llevaban bien y entonces pues yo a veces me sentía hasta un poquito excluida en ese sentido… Todavía después de que ella sale de Hoy fue a ver a mis niñas a Annie, o sea, había una relación linda, de respeto, entonces por eso cuando yo vi eso me sacó mucho de onda y le escribí, le mandé un mensaje, le puse: ‘Oye, güera, qué pasó, publicaron esto. Te lo pregunto porque a veces están inventando cosas y yo supongo que si tuvieras algo que decirme pues me lo dirías’, así fue…”, recordó.

Andrea y la respuesta de Anette

Sin ningún filtro, Andrea se sinceró sobre la reacción que tuvo Anette ante su pregunta, revelando incluso el motivo por el cual su excompañera actuó de esa forma hacia ella. “Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda, digamos que ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final ella, a lo mejor hay gente que le dijo: ‘Andrea fue a rajar o Andrea y fulanito’, como que ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó, y entonces me escribió de una manera un poco fuerte. Yo le respondí, le dije: ‘Te equivocas, yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona, y como madre y como mujer respeto al final tus decisiones y así será, no soy quién para juzgar a nadie’…”.

Finalmente, Andrea lamentó cómo se dieron las cosas, defendiendo su integridad ante una circunstancia que, asegura, no se dio de la manera en que Cuburu creyó. “Que alguien le haya dicho: ‘Es que Andrea dijo algo tuyo o Andrea fue a rajar’, y que así de la nada lo haya creído eso fue lo que mí me dio mucha tristeza, porque al final no soy quién para ir a rajar, para provocar un daño en la historia de alguien… Me sorprendió mucho la forma en la que me respondió y lo que me deseaba y le dije: ‘Estas enojada con la persona incorrecta, estás muy equivocada’…”, compartió.

