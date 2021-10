Con casi cinco meses de embarazo, Claudia Álvarez presume en pleno su baby bump

Son meses de muchas emociones para Claudia Álvarez, quien a la par de haber celebrado junto a su esposo, Billy Rovzar, sus respectivos cumpleaños el pasado 9 de octubre, disfruta de la dulce espera de sus mellizos, una dicha de la que ha hecho partícipes a sus fieles seguidores, quienes se encuentran muy pendientes de los detalles que la actriz ha revelado sobre su embarazo a lo largo de estos días. De hecho, ella ha dado una nueva sorpresa, esta vez al posar plena para presumir su baby bump en una tierna postal, misma que acompañó de un mensaje que le ha merecido una ola de felicitaciones y buenos deseos. Así, la estrella hace de este instante uno de los más entrañables, acumulando recuerdos como hizo anteriormente con la llegada de su pequeña hija, Kira.

Fue a través de las redes sociales que Claudia abrió su corazón para dar muestra de lo sensible que se encuentra estos días, en los que por cierto ha tenido algunos síntomas comunes al embarazo. Sin embargo, todo marcha de maravilla para ella. “Foto casual sin maquillaje y muy feliz presumiéndoles cómo va mi pancita. La próxima semana cumplo cinco meses de embarazo y sí he pasado unos momentos duros, mis síntomas fueron al doble que con Kira, ahora se me va el oxígeno al hacer tres cosas, pero solo de pensar que tengo en mi cuerpo 3 corazones, 60 dedos, seis pulmones, y así me puedo seguir con la súper lista…”, dijo en las primeras líneas de a emotiva publicación.

Para hacer más significativo este momento, Claudia ilustró sus palabras con una fotografía inédita en la que muestra su pancita, posando casual y sonriente frente al espejo. “Ya casi 5 meses, con mis dos bebés”, agregó la actriz en la imagen, la cual ha acumulado más de 170 mil “me gusta” en tan solo unas horas. Por supuesto, la protagonista de telenovelas como Porque el Amor Manda y Vencer el Pasado, hizo énfasis en la enorme motivación que la invade, sin olvidar agradecer a quienes han permanecido muy pendientes de su proceso. “Me siento súper poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida. Gracias por siempre estar al pendiente y darme tanto amor, los siento cerquita y amo que me acompañen en mis procesos, tanto profesionales como personales”, finalizó.

Por supuesto, la reacción de las famosas fue inmediata, entre ellas Angelique Boyer, quien le escribió un breve mensaje celebrando con ella este momento. “OMG! Eres increíble, bendiciones”, dijo la estrella, a lo que Claudia respondió: “Gracias mami hermosa”. Del mismo modo lo hicieron Michelle Renaud, Andrea Legarreta, Dominika Paleta, Erika Zaba, Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, entre otros, felices de ser testigos de este instante que simplemente es un sueño hecho realidad para la actriz y su esposo Billy, quienes a la par de sus compromisos profesionales se han entregado de lleno a su faceta como papás.

Los detalles de su embarazo

En días pasados, Claudia se sinceró con sus seguidores, a quienes reveló algunos aspectos relevantes de su embarazo, entre ellos cómo había sido posible conseguirlo, esto tras la pregunta de uno de los usuarios. “Fue in vitro, es un tema muy complejo, muy extenso, donde feliz de la vida le voy a hablar al doctor Gerardo Barroso para tener un live y resolverles todas sus dudas, preguntas, inquietudes, absolutamente todo. Ya saben que yo siempre he estado muy abierta a hablar de mi proceso y el por qué tomamos la decisión de que fuera así…”, confesó. Así mismo, habló de las circunstancias en torno a su embarazo gemelar. “Billy y yo íbamos por uno, tuvimos la fortuna de que fueron dos. Hay un 20 por ciento de probabilidad de que una persona que se somete a un tratamiento de fertilidad resulte en embarazo gemelar, pero es un 20 por ciento de probabilidad, es muy bajo realmente y fuimos muy afortunados…”, explicó.

