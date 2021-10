Contundente, Danilo Carrera acaba con las especulaciones

La notable cercanía que mantienen Danilo Carrera y Michelle Renaud sigue despertando constante interés entre los fanáticos, y aunque en el pasado ambos solían compartir públicamente detalles de su vida privada, han preferido mantener una postura reservada ante los constantes cuestionamientos. Eso sí, cada uno por su lado ha sido muy directo a la hora de manifestar las razones por las cuales han preferido guardar silencio, aunque eso no les ha impedido hacer frente a los rumores. Precisamente, el galán ecuatoriano ha echado por tierra las últimas versiones que han comenzado a circular, y en las que se asegura que tanto él como la guapa actriz podrían estar a la espera de su primer bebé en común.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que lo caracteriza, el protagonista de la telenovela Contigo Sí afirmó que no hablará más de su vida personal, esto tras ser cuestionado sobre su relación con Michelle y el supuesto rumor de que en un bebé viene en camino, a lo que respondió de manera contundente. “No hablo de mi vida privada, ni voy a hablar, ni te voy a contar. Estamos promocionando la telenovela, ese es mi bebé. Le estoy echando todas las ganas…”, aseguró el intérprete de melodramas con toda claridad, esto en un reciente encuentro con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por Las Estrellas.

Recordemos que a finales de agosto, ante el revuelo que causó la noticia su supuesta reconciliación con Michelle, el ecuatoriano fue firme ante la insistencia de los reporteros, quienes a lo largo de este tiempo han querido saber más de lo que ocurre entre los dos. “Justamente de eso, no hablo de mi relación (con Michelle Renaud) ya, de mis relaciones, de mi familia, de mi parte privada he decidido mantenerlo para mí…”, señaló Danilo para Televisa Espectáculos, seguro de la postura que ha logrado mantener a lo largo de estos meses, con la finalidad de que su faceta profesional sea lo único relevante a la hora de conversar con la prensa.

VER GALERÍA

En ese mismo espacio, Danilo también destacó la importancia de mantener esta regla, pues debido a la naturaleza de su profesión, es importante valorar el especio personal, algo que hoy tiene más claro que en ningún otro momento. “Creo que es lo más saludable, una manera muy inteligente de dividir lo que es el trabajo que nos consume mucho, que nos quita mucho tiempo, mucha privacidad ya y que nos limita mucho a la gente pública, entonces la parte de mis relaciones pues ya va a ser mía solamente…”, dijo durante aquella charla, en la que se mostró tan amable como suele ser, aunque muy directo con sus ideas.

Lo que ha dicho Michelle Renaud

Y aunque recientemente ambos se han dejado ver muy unidos a través de redes sociales, Michelle comparte la misma manera de pensar que Danilo, dispuesta a hablar solamente de lo que ocurre en su ámbito profesional, así lo dijo en julio pasado al asistir a un evento público. “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar porque la verdad es que, que ya me di cuenta cómo funciona aquí estoy yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas, digo: ‘Ya no’…”, dijo contundente ante las cámaras y los micrófonos. “No se preocupen, gracias…”, agregó, enviando algunos besos y sin perder su característica sonrisa.

VER GALERÍA