Galilea Montijo reaparece en Hoy y revela por qué razón estuvo ausente

Tras varios días ausente de la conducción del programa Hoy, Galilea Montijo ha regresado para reencontrarse con los televidentes, a quienes les ha dado una explicación de los motivos por los cuales tuvo que hacer una breve pausa de sus actividades. Con la amabilidad que la caracteriza, la tapatía dio detalles puntuales, pues entre otras cosas surgieron algunos rumores en los que se aseguraba que la llegada de Tania Rincón al matutino era la principal razón por la que Gali se encontraba fuera de la producción, poniendo en duda la continuidad de su participación. Para suerte de sus fans, nada de eso es cierto y quien mejor que ella para explicarlo como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando ha tenido que aclarar temas ligados a su vida personal.

Fue la mañana este 14 de octubre cuando Galilea reapareció en la emisión, visiblemente feliz de poder retomar su rutina en los foros. Eso sí, durante los primeros minutos del programa habló sobre la situación que la llevó a mantenerse ausente, un aspecto que simplemente era necesario. “El otro día justo lo estábamos comentando, mis secuelas de Covid. Pues uno ya no tiene 15 años, y entonces las secuelas de Covid, que el doctor me dice: ‘Necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa por favor, no todo en la vida es trabajo…”, dijo frente a sus compañeros, quienes le dieron una cálida bienvenida. Así, la conductora ha puesto punto final a este misterio, mismo que generó toda una conversación entre los usuarios en las redes sociales.

Durante su intervención, Galilea también reveló qué fue lo que hizo durante estos días, en los que se tomó el tiempo debido para sentirse mejor y compartir en compañía de los suyos, algo que simplemente la reconfortó. “Agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a ella. Entonces nos disfrutamos…”, dijo visiblemente tranquila, para luego agradecer a todos aquellos que demostraron su interés por tener noticias de cómo se encontraba, pues entre otras cosas también se mantuvo alejada de las redes. “De verdad muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes, gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí. No todo en la vida estrés, mi presión era lo que más me preocupaba…”, agregó.

Una importante aclaración

Galilea aprovechó para desmentir los rumores de su supuesto reemplazo, luego de que el anuncio de la llegada de Tania Rincón al programa como nueva conductora, coincidiera con los días en que ella estaba de vacaciones. “Que si me voy porque la Tania me quitó el lugar… Claro (que no), estamos felices (de tenerla con nosotros) la familia crece y eso es lo importante. Los amo”, aseguró Montijo, quien tomó estas versiones con todo el sentido del humor, y dandl tranquilidad a sus fanáticos, quienes podrán seguir disfrutando de su presencia en el matutino como ha ocurrido a lo largo de varios años.

Recordemos que meses atrás, Galilea tuvo que hacer una pausa de su trabajo en el programa Hoy debido a que dio positivo en dos ocasiones a Covid-19. Desde ese entonces, la tapatía ha logrado recuperarse, aunque ha tenido que lidiar con algunas secuelas, según explicó anteriormente. “Hay muchas secuelas, a mí me dejó lo del derrame en el corazón y pericarditis. Pero es que hay muchas personas que les ha afectado, se siente raro, sobre todo después de muchas veces… Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión sobre todo, es un indicador de que algo (pasa). Ahora resulta que tengo (soy) también hipertensa, esa me la heredó mi mamá. Pericarditis y un pequeño derrame que no pasa nada, pero hay que atenderse con tanta secuela del Covid…”, dijo a mediados de septiembre en Hoy.

