¿En dónde está Galilea Montijo y por qué no ha aparecido en el programa Hoy? Andrea Legarreta puso fin a la incertidumbre que ha generado rumores entre los fanáticos de la tapatía

El público que sigue cada mañana las transmisiones del programa Hoy ha estado muy pendiente de los recientes anuncios en la producción, como el de la llegada de Tania Rincón al elenco de conductores. Sin embargo, a la par de esta noticia, ha crecido la incertidumbre en torno a lo que ocurre con Galilea Montijo, que desde hace algunos días se ausentó de la emisión, por lo que sus fanáticos no han parado de preguntar por ella. Esta situación finalmente ha sido aclarada por Andrea Legarreta, quien tomó la palabra al inicio del matutino este 13 de octubre para poner fin a la incertidumbre de una vez por todas, circunstancia que al mismo tiempo ha generado una ola de rumores en torno a la tapatía, aunado a que también ha estado alejada de las redes sociales.

Ante el misterio originado por la ausencia de Gali en pantalla, sus compañeros han querido dar certeza de lo que pasa, despejando así la enorme curiosidad de los televidentes, según lo expresó Andrea, quien incluso tomó esta situación con todo el sentido del humor. “Que nos preguntan mucho de la Gali. A la Gali le faltaban unos días todavía de sus vacaciones y se tomó esos días. Porque están (la gente) como: ‘¿Dónde está Wally?’”, señaló Legarreta entre risas, aunque sin especificar el día en que Galilea podría estar de regreso en el programa, y sin ahondar en detalles relacionados con las actividades en las que se ha ocupado la tapatía a lo largo de estos días en que disfruta de su merecido descanso.

Cabe destacar que en medio de la charla, Tania Rincón aprovechó para poner fin a otro rumor que cobró fuerza esta semana, pues debido a que su llegada al programa coincidió con las vacaciones de Galilea, hubo quienes aseguraron que ella podría haber sido el reemplazo de la guapa presentadora. “Qué bueno que lo dices, porque luego dicen: ‘Le estás quitando su lugar a Galilea’…”, agregó para desmentir esas versiones, comentario que fue tomado con sentido del humor por sus compañeros, entre ellos Raúl El Negro Araiza, quien hizo una importante observación: “También tenemos que descansar de repente, por eso uno lee las notas así (al revés)”, agregó, a lo que Andrea respondió: “Desconectarse de vez en cuando ahora sí que ayuda”, dijo.

Por ahora, ha sido evidente que Galilea optó por desconectarse completamente de sus actividades públicas, pues entre otras cosas tampoco ha estado activa en las redes sociales, espacio en el que suele compartir vistazos de su día a día no solo en los foros de televisión, sino también en compañía de su familia. De hecho, fue el pasado 7 de octubre cuando Gali subió a Instagram su más reciente fotografía, en la que posa de lo más guapa con un vestido floreado y unos tacones color rosa neón. Lo cierto es que ha sido también a través de ese medio que sus fans han preguntado por ella, aunque ya podrán estar más tranquilos pues próximamente la verán de vuelta como cada mañana en el programa Hoy.

La nueva integrante de la familia Hoy

Fue el pasado 11 de octubre cuando los integrantes del programa Hoy dieron la cordial bienvenida a Tania Rincón como nueva conductora del programa, una sorpresa que fue muy bien recibida por los fanáticos de la emisión, que a lo largo de varios años se ha colocado como una de las preferidas del público. “Muchas gracias, estoy muy contenta, chicos. Se siente diferente, venía de invitada y me fui colando como la humedad y aquí estoy. Estoy feliz, de verdad, más que encantada de compartir con ustedes, siempre los he admirado, se los puse el otro día en un recadito en Instagram y ahora es un agasajo poder compartir con ustedes que tanto quiero, que tanto admiro, así que a pasarla bien y ojalá que ahí en casa me reciban como lo que somos, esta gran familia extendida de Hoy”, dijo Rincón visiblemente emocionada en su primer día.

