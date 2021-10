Gaby Crassus al recordar a Rodrigo Mejía: 'Una de las lecciones más difíciles es aprender a soltar'

A un tiempo de la partida del actor Rodrigo Mejía, su viuda, Gaby Crassus no ha faltado a la promesa de honrar su memoria, reiterando el infinito amor que tiene por el padre de sus hijos. Por tal motivo, le ha dedicado un sentido mensaje al cumplirse un mes más de su fallecimiento, una situación que sin duda la marcó para siempre pero de la que ha podido salir adelante contando con el apoyo de sus seres queridos. A pesar de lo difícil que ha sido enfrentar esta etapa, la presentadora de televisión continúa dando pasos firmes, asumiendo el día a día con total optimismo y enteramente enfocada en su familia, su mayor impulso en este instante, tal cual lo ha dejado ver en más de una ocasión.

Gracias a sus redes sociales, Gaby ha podido compartir con los usuarios cada uno de los momentos más significativos de la historia de amor que escribió junto a su esposo, sincerándose también sobre lo que ha sido más complejo para ella a lo largo de este periodo. “Hoy 11 de octubre se cumple un mes más, y hoy les puedo decir que una de las lecciones más difíciles que te da la vida es aprender a soltar. El cambio nunca es fácil y generalmente peleamos para no dejar ir lo que amamos…”, dijo en las primeras líneas de la publicación, la cual ha recibido miles de “me gusta” por parte de sus seguidores y un sinfín de mensajes con buenos deseos, en los que también ha recibido el reconocimiento por la actitud con la que asume esta circunstancia.

Lo cierto es que para Gaby esta ha sido una enorme oportunidad para mirar con nuevos ojos la vida, poniendo por encima de todo los gratos recuerdos que hoy conserva de sus días junto a Rodrigo, quien siempre se distinguió por ser muy apegado a su familia, más allá de los compromisos profesionales en los que se ocupó durante todo este tiempo. “Hoy no lloro porque ya no estás (ok, a veces sí) pero… Hoy decido sonreír porque te tuve, por lo que vivimos y por lo que creamos juntos (los vikingos). Te amamos, Ro”, finalizó Crassus. Cabe destacar que de igual manera la guapa venezolana se ha refugiado en el trabajo, lo que le ha permitido mantenerse activa y enfocarse en nuevos retos.

Para hacer más emotiva su publicación, Gaby ha ilustrado sus palabras con una simpática fotografía en la que aparecen los dos posando sonrientes, un vistazo de la grata convivencia que siempre mantuvieron al interior del hogar, haciendo de sus días como marido y mujer los más entrañables. Y claro, han sido varias las famosas que han enviado sus reacciones, como lo hizo la ex reina de belleza, Sofía Aragón: “Te mando un abrazo con todo mi cariño, mi Gaby”. De la misma manera lo hicieron Marisol González, Odalys Ramírez y Sofía Rivera Torres, que colocaron al pie del post varios emojis de corazón.

Motivada por sus hijos

A pesar de la situación, Gaby se ha puesto de pie para brindar estabilidad a sus hijos, algo que ha cumplido al pie de la letra desde la partida de su esposo. “Me sigo sintiendo así como esta película de La vida es bella, así me siento que, aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hacer que ellos vean una vida bonita que ellos tengan esperanza, que ellos tengan seguridad que ellos sepan que todo va a estar bien, aunque en este momento no lo esté. Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”, aseguró el pasado mes de abril en entrevista con la emisión televisiva Mimi Contigo.

