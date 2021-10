Al ritmo de Maluma, Angélica Rivera y Sofía Castro se divierten en Miami

Mientras sus fans esperan su regreso a la actuación, Angélica Rivera disfruta de su vida alejada de los reflectores. Aunque la exprimera dama ha preferido manejar un perfil bajo desde que decidió mudarse a Miami, las redes sociales hacen lo suyo cada que aparece en ellas. Debido a que su cuenta de Instagram es privada, cada que sabemos de la actriz es gracias a sus hijas o amigos que comparten imágenes a su lado, como ocurrió este fin de semana que se convirtió en una de las 17 mil personas que asistieron al concierto que Maluma ofreció en el FTX Arena, este 10 de octubre, tal como lo compartió el conductor, Rodner Figueroa, quien publicó en su perfil una imagen al lado de Angélica y de su hija mayor Sofía Castro.

Tal como ocurre cada que Angélica Rivera reaparece en redes sociales, la imagen del presentador se viralizó de inmediato, desatando furor entre los fans de Angélica quienes desde hace tiempo esperan su regreso a la pantalla chica. En la imagen, aparece Figueroa abrazando a Sofía, por un lado y, por el otro, a la Rivera quien, para esta foto mostró su gran sonrisa que delata lo bien que la pasó con su primogénita en este concierto. Recordemos que Angélica Rivera sostiene una gran amistad con Marlli Arias, mamá de Maluma, de hecho, han sido captadas juntas en varias ocasiones disfrutando de la vida social de Miami, así que para nada fue una sorpresa que la exprimera dama aplaudiera desde la primera fila el talento del hijo de su amiga.

Por su parte, Sofía Castro también compartió varias historias desde el concierto de Maluma; sin embargo, en esta ocasión, no publicó imágenes con su mamá a quien visita con mucha frecuencia en Miami. Aunque no posteó nada con su mamá, la semana pasada, Sofía anunció que se encontraba en Florida, hasta donde viajó para promocionar su nuevo proyecto Malverde, serie que acudió a presentar a Hoy Día y a otras emisiones de Telemundo. Fue en eso días que Sofía compartió una especial foto con su mamá que acompañó de la frase: “Estas somos nosotras dos. Por siempre ella, ¡mi todo!”.

Antes de viajar a Miami, Sofía habló con la prensa del misterioso mensaje que, hace unas semanas compartió Angélica en redes sociales -“Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuest@ a aguantar esta situación ni un minuto más. Además he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”-, sobre este texto, Sofía reveló que se trataba de un texto de empoderamiento dedicado a las mujeres de su vida: “Ese fue un mensaje que primero mandó al grupo y es un mensaje muy empoderador también hacia la mujer”.

Angélica y su reencuentro con El Potrillo

Aprovechando que en Miami poco a poco todo vuelve a la normalidad y varios artistas mexicanos han comenzado a presentarse en aquella ciudad, a principios de octubre, acudió al concierto de otro de sus artistas favoritos, El Potrillo, quien se encuentra ofreciendo en Estados Unidos un tour en compañía de su hijo, Álex Fernández. Antes de una de sus presentaciones, Angélica tuvo la oportunidad de acudir al backstage, en compañía de Lili Estefan, con quien protagonizó una divertida foto los tres.