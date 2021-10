'Más que encantada', así fue el primer día de Tania Rincón como conductora de Hoy

No hay plazo que no se cumpla, y tal como fue anunciado en días pasados, este lunes la producción del matutino Hoy dio la bienvenida a su nueva conductora, Tania Rincón. Desde los primeros minutos de la emisión, la presentadora fue recibida entre aplausos y la cálida bienvenida de Andrea Legarreta, Paul Stanley, Raúl Araiza y Arath de la Torre, quienes expresaron su felicidad ante el inicio de esta etapa del programa, considerado uno de los más importantes de la televisión mexicana. Recordemos que semanas atrás, Tania había asistido solo como invitada, aunque la experiencia fue tan gratificante para ella, que no pudo resistirse a aceptar ser parte de esta familia, un reto profesional que sin duda la tiene enteramente entusiasmada.

“Llegó el día, ya era como de nuestra familia, era como nuestra niña adoptiva, pero hoy le damos la bienvenida formal a esta muñeca que va a formar parte de esta aventura, nuestra queridísima Tania Rincón”, dijo de lo más emocionada Andrea Legarreta al inicio de la transmisión de este 11 de octubre, por lo que de inmediato Tania entró por la puerta grande al estudio de la mano de Paul Stanley. Fue así como la presentadora tomó su lugar junto a sus compañeros, y con una gran sonrisa dio inicio de manera oficial a esta etapa, luego de que meses atrás prevaleciera el misterio en torno a quién formaría parte de esta famosa familia televisiva, la cual ha logrado hacer de este espacio uno de los preferidos entre el público.

Por supuesto, Tania aprovechó su bienvenida para expresar lo mucho que entusiasma este comienzo, un instante que también ha sido celebrado por todos sus fanáticos, quienes estuvieron muy pendientes de la presentación de la conductora. “Muchas gracias, estoy muy contenta, chicos. Se siente diferente, venía de invitada y me fui colando como la humedad y aquí estoy…”, explicó con todo el sentido del humor. “Estoy feliz, de verdad, más que encantada de compartir con ustedes, siempre los he admirado, se los puse el otro día en un recadito en Instagram y ahora es un agasajo poder compartir con ustedes que tanto quiero, que tanto admiro, así que a pasarla bien y ojalá que ahí en casa me reciban como lo que somos, esta gran familia extendida de Hoy”, dijo.

Tras el anuncio de la llegada definitiva de Tania a Hoy, la reacción en las redes sociales fue inmediata, enviándole a la guapa presentadora un sinfín de mensajes que ella misma se encargó de replicar a través de sus redes sociales. “Muchísimas gracias”, “los quiero”, “qué emoción”, escribió Rincón en algunos de los clips que le hicieron llegar sus amigos, que estuvieron muy pendientes de su de cada momento con el que logró brillar frente a las cámaras, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma ante cada uno de los retos que asume.

El contratiempo que casi le impide llegar a Hoy

Aunque todo salió perfecto, horas antes de debutar oficialmente como conductora de Hoy, Tania Rincón estuvo a punto de quedar varada en Islandia, país en el que vacacionó por unos días en compañía de su familia. Por tal motivo, su aparición en el programa de este lunes estuvo en incertidumbre. “Originalmente nosotros ahorita ya tendríamos que estar en Nueva York, porque nuestro vuelo salía 10 de la mañana, tiempo de acá de Islandia. Llegamos todos contentos, ansiosos por ver a nuestras criaturas…”, relató en redes sociales, revelando que se les impidió viajar a Estados Unidos, aunque fuera de tránsito, por las nuevas disposiciones a raíz de la pandemia. Eso sí, nada impidió que Tania hiciera hasta lo imposible para regresar al país, consiguiendo una conexión de vuelos entre la ciudad de Londres y Madrid, para volar de la Madre Patria a la Ciudad de México.

