Ludwika Paleta da un vistazo de su faceta preferida, la de mamá

En los últimos días, Ludwika Paleta se ha mostrado muy abierta al hablar de su vida familiar. Durante su asistencia a los Premios Platinos, realizados en Madrid, la actriz habló como nunca de su papel de mamá, incluso, se animó a dar detalles de cómo se siente en su papel de suegra ahora que su hijo Nicolás estrenó romance con la actriz Yulianna de Souza. Además, durante una entrevista con el diario El Universal, reconoció que se encuentra disfrutando de la mejor época de su vida: “Mi matrimonio está bien, mis niños están hermosos, grandes y sanos”, comentó. En ese sentido, este fin de semana, la actriz se dio vuelo publicando imágenes de un divertido paseo con sus hijos con quienes la vimos muy feliz.

Tal como se lo confesó a Mara Patricia el año pasado, en una entrevista para el canal de la periodista, con la pandemia y el confinamiento comenzó a escribir una nueva etapa como mamá donde ha tenido la dicha de estar más presente que nunca en el desarrollo de sus hijos, sobre todo, de los menores, Bárbara y Sebastián, de cuatro años, quienes con sus ocurrencias la tienen fascinada. Aunque Nicolás, su primogénito, ya es un joven de 21 años de edad, Ludwika continúa protegiéndolo como cuando era niño y se ha convertido en su fan número uno y su promotora más entusiasta, ahora que ha decidió lanzarse como cantante con el lanzamiento de sus primeras canciones.

Plena con su papel de mamá, la actriz compartió varias imágenes al lado de Nicolás, con quien disfrutó de un paseo a un sitio donde los vimos muy en contacto con la naturaleza. En las fotos vemos al joven músico sentado en una banca al lado de su guapa mamá quien, para esta salida lució un cómodo maxi vestido blanco con estampado estilo animal print. En estas instantáneas proyectaron un poco de la excelente relación madre e hijo que tienen, pues posaron juntos, primero viendo al horizonte y luego mientras Nicolás le daba un tierno beso a su mamá quien se muestra feliz ante el gesto de su primógenito.

En varias ocasiones, Ludwika ha resaltado que gran parte de la buena relación que tiene con su hijo mayor es debido a que se convirtió en mamá muy joven, así que ahora que él está experimentando la ilusión del primer amor es como si pudiera vivirlo de nuevo, ahora a través de sus ojos: “No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, comentó hace unos días en entrevista con Ventaneando, donde también habló de la buena relación que tiene con la novia de su hijo: “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, declaró.

¡Qué grande está Bárbara!

Durante este paseo dominical, como pocas veces, Ludwika también compartió una tierna imagen al lado de su pequeña hija Bárbara. Siguiendo su regla de respetar la identidad de la niña, Ludwika compartió una imagen en la que ambas se ven posando, las dos con estilosos vestidos, pero agregó un emoji de corazón en el rostro de la pequeña para cuidar su identidad. Aunque no ha querido presentar públicamente a su hijos menores, en esta instantánea se aprecia lo grande cuánto ha crecido Bárbara quien, en mayo pasado, celebró sus cuatro años de vida en compañía de su mellizo, Sebastián. En esta foto también vemos cómo la actriz mira orgullosa a su pequeña quien, según le contó a Mara Patricia Castañeda, tiene una personalidad muy parecida a la de ella, es reservada, pero en la ítimidad de su familia es la más divertida y ocurrrente.