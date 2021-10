Marimar Vega recuerda a su papá a cinco años de su partida: 'Te sentimos tan cerca'

Cinco años atrás, el mundo del espectáculo en México lamentó la partida de una de sus figuras más importantes, el actor Gonzalo Vega. Desde ese entonces, sus seres queridos no han dejado de honrar su memoria, como nuevamente lo ha hecho Marimar Vega, al recordar esta fecha en la que su vida y la de los suyos dio un giro determinante. Para hacer de este día uno de los más entrañables, la actriz hizo un viaje al baúl de los recuerdos con la finalidad de rescatar las páginas de un viejo reportaje que protagonizó junto a su progenitor, instante tan conmovedor que llenó de sorpresa a todos sus fanáticos. Del mismo modo, acompañó su publicación de un sentido mensaje, orgullosa del infinito amor que tiene por su papá, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal.

Con el sentimiento a flor de piel, Marimar se mostró transparente en Instagram al expresar lo mucho que ha echado de menos a su papá, quien siempre supo guiarla e inspirarla desde que era pequeña. “Hoy son 5 años de que te fuiste, y justo hoy abrí un cajón en la mañana y me encontré esta belleza de artículo donde hablas de mí, con un amor infinito como el que siempre me diste…”, escribió la intérprete, dedicatoria que fue acompañada de 4 fotografías tomadas de un reportaje publicado en una revista, en la que se observa a un Gonzalo Vega en su etapa madura posando junto a su hija cuando era tan solo una niña. “Te extrañamos todos los días, aunque te sentimos tan cerca”, dijo la actriz este 10 de octubre.

Tras dar a conocer este mensaje las reacciones fueron inmediatas, entre ellas la de su hermano, Gonzalo Vega Jr, quien agregó varios emojis de corazón y un par de caritas tristes. Así mismo, otros famosos como Ludwika Paleta, Omar Chaparro y Ana Brenda Contreras se sumaron a los comentarios en la fecha de este aniversario luctuoso. Así, Marimar pone en alto el inquebrantable amor que prevaleció entre ella y su papá, que siempre se distinguió por ser un hombre apegado a su familia, tanto así que sus hijos, incluidos Zuria y Gonzalo, tomaron la decisión de seguir sus pasos y hacer carrera sobre los escenarios, atesorando las mejores enseñanzas de su progenitor.

Recordemos que fue el 10 de octubre de 2016 cuando se dio a conocer la lamentable noticia de la partida de don Gonzalo Vega a la edad de 69 años, tras haber emprendido una batalla contra la mielodisplasia, una enfermedad en la que la médula ósea no funciona de forma correcta y no se producen los suficientes glóbulos rojos. Por esta razón, el intérprete tuvo que hacer una pausa en su carrera en el 2010 lo que lo llevó a permanecer hospitalizado en varias ocasiones. De hecho, por aquellos días, sus hijas Zuria y Marimar llegaron a solicitar donadores de sangre para su padre, recibiendo todo el apoyo tanto de sus seguidores como de seres queridos.

El día de la partida de Gonzalo

Para Marimar, la muerte de su padre ocurrió en pleno rodaje de la película La Boda de Valentina, del año 2018, una anécdota que la dejó marcada para siempre, pues en medio de aquel duelo sus compañeros le dieron todo el respaldo emocional que ella necesitaba. “Mi papá murió cuando yo estaba filmando esa película. Yo llevaba una semana filmando esa película cuando mi papá falleció y por supuesto que esta película tiene mucho significado… Me sirvió muchísimo poder ir a trabajar y más entre amigos, y me apapacharon mucho. Y no es que uno tape los hoyos trabajando y entonces no vivas los duelos pero siempre va a ayudar mucho trabajar…”, dijo en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano.

