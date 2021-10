Cobijada por sus seres queridos, Ángela Aguilar celebra sus 18 años

Como cada 8 de octubre, la dinastía Aguilar se encuentra de gran celebración, aunque esta vez la ocasión cobra toda relevancia, pues Ángela Aguilar festeja por todo lo alto su cumpleaños número 18, llegando así a la mayoría de edad. La jovencita, que además ha logrado consolidar una exitosa carrera en la música gracias a su inigualable talento, ha recibido este día cobijada por el amor de sus seres queridos, en especial de su papá, Pepe Aguilar, quien le ha dedicado un emotivo y profundo mensaje, una muestra de amor incondicional en la que le reitera lo importante que ha sido para él guiarla y cuidarla a lo largo de estos años. Así mismo, los fanáticos de la estrella no han parado de enviarle felicitaciones, pues entre otras cosas ha sido la portada de la revista digital de la revista ¡HOLA! USA.

Con toda la anticipación, Ángela publicó en Instagram una historia para hacer una cuenta regresiva, dando muestra de la emoción que la invade en estos instantes, en los que seguramente ha recibido las sorpresas más lindas de su familia. Pero fue Pepe quien, con el sentimiento a flor de piel, le escribió a la joven. “Hija querida, no hay palabras que describan exactamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día…”, dijo el intérprete en el mensaje que dio a conocer a través de sus redes sociales.

Para enaltecer aún más este instante, Pepe ilustró sus palabras con una fotografía en la que aparece junto a Ángela compartiendo un abrazo sobre el escenario, un detalle que fue acompañado de algunas líneas en donde destacó las cualidades en la personalidad de su hija. “Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien…”, agregó el cantante, que disfruta mantenerse unido a los suyos, con quienes además ha formado un equipo unido por su pasión a la música. “Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha y apenas estamos comenzando”, finalizó.

La felicitación de su hermano Leonardo

Por otro lado, su hermano Leonardo también se tomó el tiempo para felicitarla, expresando el enorme cariño que le tiene. “¡Mi hermana, colega, maestra, ídola! Ha sido un honor poder crecer contigo a través de estos últimos 18 años. Como te lo dije ayer, estoy muy orgulloso de la persona que eres”, escribió el joven, quien es su mayor cómplice de sueños y con el que ha disfrutado de esta aventura en su paso por los escenarios.

En ese espacio, el joven expresó la enorme admiración que tiene por Ángela, que a lo largo de s corta carrera ha logrado cosechar un triunfo único. “Te admiro por tu crecimiento artístico pero sobre todo, por el personal. Es un privilegio compartir la vida, y el escenario, contigo. Sabes cuánto te amo y te aprecio. Aquí estaré siempre para lo que necesites. Feliz cumpleaños”, dijo.

