Vanessa Huppenkothen sobre como ha sido trabajar con José Ramón Fernández: 'Yo no lo conocía'

Como en la época en la que eran compañeros en Televisa Deportes, Vanessa Huppenkothen y Toño de Valdés se reunieron en el canal de Youtube del comentarista quien le hizo una entrevista a la conductora quien habló de temas de los que poco habla. Durante esta conversación, la presentadora de ESPN recordó cómo fue su salida de Televisa y reveló que antes de irse le ofrecieron conducir el programa Hoy. Además de sus memorias en su antiguo trabajo, Vanessa recordó cómo fue su ingreso a la nueva televisora donde le dio la bienvenida José Ramón Fernández quien se encargó de presentarla al público.

A la distancia, Vanessa habló de la comentada entrevista en la que José Ramón dio a conocer su ingreso a ESPN donde, en vivo, la conductora tuvo que responder varias preguntas del comentarista deportivo: “Yo no lo conocía, no sabía qué preguntas me iba a hacer. Me presentaron en el programa como nuevo miembro de ESPN y, entre que me quería dar la bienvenida, y quería también decirme: 'A ver, aquí tienes que saber de lo que estás hablando, aquí no vas a poner a ponerte un bikini, aquí vas a venir a dar noticias y es otra cosa y aquí te tienes que preparar’. Entonces, sí fue un shock para mí entrar en un programa que era distinto, el ambiente era diferente”, contó.

Vanessa admitió que el momento en que se enfrentó a los cuestionamientos de José Ramón la pusieron nerviosa: “Me presentó, nunca fue grosero, simplemente me empezó a hacer preguntas”. Aunque durante la primera impresión el periodista le impuso, con el tiempo se ha convertido en su gran consejero: “Hoy por hoy, me da consejos, se volvió como mi papá en ESPN. La verdad es que es súper amable, siempre platicamos, me dice: ‘Oye deberías de decir esto’, siempre dándome un punto de vista, pero positivo, nunca negativo, es un tipazo, la verdad. Por ejemplo, en el mundial de Rusia me cobijó muchísimo, me daba muchos consejos, le estoy muy agradecida, se ha portado, muy, muy bien”, confesó.

Por su parte, aunque siempre han sido competencia en televisión, Toño de Valdés confirmó que José Ramón es un gran ser humano: “Es un tipazo, obviamente la imagen que ha proyectado durante muchos años es de enérgico, pero es una gran persona, sinceramente, yo así lo veo. Digo, ha sido un competidor, de donde nosotros estamos, pero aun así siempre leal”. Vanessa puntualizó que, además de llevarse bien con José Ramón quien aclaró, no es su jefe, tiene una buena relación con todos sus compañeros: “Te debo confesar que voy hago mi chamba y me voy. Pero me llevo bien con todos, son muchas horas las que estamos ahí, con Cristiana Alexander me llevo increíble, con Carolina Padrón”, detalló.

Los sacrificios de su carrera

Aunque adora lo que hace y reconoce que su gran pasión en la vida es ser comunicadora deportiva, admitió que es una carrera en la que ha tenido que perderse de momentos importantes: “Tienes que saber que hay mucho sacrificio, familia, social, me he perdido muchísimas bodas, mi grupo de amigos es reducido, por lo mismo y me he encapsulado un poquito, a veces los horarios son tan pesados que prefiero estar en mi casa, viendo una serie, comiendo pizza, me he vuelto un poquito ermitaña, amo mi espacio y amo estar sola, amo disfrutar de mi persona”. Por último, Vanessa resaltó que durante su carrera todos sus trabajos la han ayudado a convertirse en la periodista deportiva que es: “La Vanessa de hace 10 años no hubiera podido hacer lo que hace la Vanessa de hoy”.