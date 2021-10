Ludwika Paleta, en el mejor momento de su vida: ‘Mi matrimonio está bien, mis hijos están hermosos’

El pasado fin de semana, Ludwika Paleta se convirtió en una de las mexicanas que acudió a la gala de Premios Platino que, este año, se realizó en Madrid. En su calidad de presentadora de un premio, la actriz acudió a esta entrega que reconoce lo mejor del cine y la televisión de Iberoamericana. Desde la capital española concedió varias entrevistas en las que habló, por primera vez, del noviazgo de su hijo mayor, Nicolás, con la actriz Yulianna de Souza y de los proyectos que tiene en puerta. Durante una conversación con el diario El Universal, la protagonista de Guerra de Likes reconoció que, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el mundo, está disfrutando del mejor momento de su vida.

Como pocas veces, la actriz compartió un poco de su intimidad al revelar detalles de su día a día: “Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida en donde hay de todo, sentimos a veces que este año estuvo más o menos, que todo se acomoda, pero ahora todo está bien, en armonía, donde mi matrimonio está bien, mis niños están hermosos, grandes y sanos, donde mi hijo está feliz, donde tengo todo eso”, comentó. Sobre sus próximos proyectos, adelantó un poco de la segunda temporada de la serie Madre solo hay dos, una historia que dio mucho de qué hablar en su primera entrega: “Qué bueno que dividió opiniones (la primera temporada) fue un éxito enorme y por eso se hizo una segunda y probablemente hagamos la tercera. Ahora viene un giro de tuerca y tenía que ser así, porque de nada serviría que la historia fuera predecible”.

Ludwika Paleta fue unas de las famosas que, el domingo, posó en la sala ¡HOLA! de los Premios Platino donde conversó con Diego Reinares, el presentador de la transmisión en directo, con quien habló de lo que piensa de aquellas actrices que basan su popularidad en los likes que obtienen en redes sociales: “Depende de cómo se lo tome uno, la verdad, es que yo no juego mucho ese juego de quién tiene más likes. Yo me divierto y no me lo tomo tan en serio (…) Definitivamente es un tema, yo creo que hay muchas actrices que por lo menos las voltean a ver si tienen más followers, es una pena… Es una era, que espero que pase pronto”, explicó.

El mejor momento de su vida

En abril pasado, Ludwika Paleta abrió su corazón en una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, donde habló de cómo el confinamiento la hizo poner un alto total al trabajo y le permitió disfrutar de los suyos: “Cuando paramos yo dije: ‘Por lo menos que esto dure una semanita’ (…) y como a las cuatro semanas yo, que he trabajado toda mi vida, dije: ‘Ya estuvo buena la vacación, ya estuvo bueno que los niños no vayan a la escuela, ya los disfruté muchísimo, pero ¿a qué hora empezamos a hacer algo? Y tuve que cambiar a bajar mi ritmo y a la vida más tranquila y a ver un poco más hacía dentro, también aprendí que me la paso trabajando en un intento de sentirme productiva y me cuesta o más bien, me costaba trabajo estar en mi casa y me costaba trabajo bajar mi ritmo y simplemente sentarme a pensar a leer un libro”, comentó.

La actriz reveló que con la pandemia tuvo la oportunidad de estar muy presente con sus hijos: “He aprendido mucho a disfrutar a mis hijos, cosa que, siempre los he disfrutado, pero esto de estar todo el tiempo con ellos y de apagar el celular y dejarlo a un lado y realmente escuchar las cosas que dicen y disfrutar todo lo que tienen para compartir sin estar con el celular en la mano o trabajando y estar en el Instagram, como en mil lugares, pero no estar en donde estás. No te digo que no fue difícil, pero ha sido una época de mucha reflexión y me ha venido muy bien conectarme nada más con los míos y saber que la gente que te busca realmente te busca porque quiere saber que estás bien y conectar con esa poquita gente”, explicó.