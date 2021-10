¿Sofía Rivera Torres rechazó estar en Hoy?, la conductora da detalles de qué pasó

Para Sofía Rivera Torres no hay límite. La determinación que la caracteriza la ha hecho una mujer tenaz que va tras sus sueños. En ese sentido, el próximo 1 de noviembre, el público podrá disfrutarla en Si nos dejan, proyecto con el que debuta como actriz de telenovelas, un objetivo que alcanzó gracias a que se dedicó a buscar la oportunidad. Después de cumplir su meta en la actuación, Sofía no se detiene y admite que estuvo a punto de formar parte del reconocido programa Hoy; sin embargo, la negociación no avanzó de manera exitosa, situación por la que tuvo que decirle no a esta importante oportunidad. La conductora se sinceró durante una charla con sus seguidores en Instagram donde también habló de cómo cultiva su amor propio.

La esposa de Eduardo Videgaray comenzó esta conversación prometiendo que, muy pronto, compartirá algunos detalles de la íntima fiesta de cumpleaños de la hija de su esposo quien, el pasado fin de semana, celebró sus 14 años: “¡Claro que sí! Quiero subir un post con las fotos, nada más estoy esperando el momento adecuado”, comentó la conductora quien pidió a sus fans hacerle preguntas de todo tipo. Fue entonces que respondió cuál es su pasión: “Muchas cosas me apasionan, entre ellas, la verdad, lo que hago, entretener a la gente me encanta, así sea por medio de hacer el ridículo con tal de sacarle una sonrisa a alguien, lo haré”. Sofía también reveló cómo enfrenta las críticas en redes: “Es el ciclo de la vida, siempre que alguien está haciendo algo o está logrando sus sueños y sus objetivos, las personas le van a tirar, hasta que un día, de pronto, lo admiran o le aplauden”.

Aunque ella no había contado nada sobre su acercamiento con la producción del programa Hoy, uno de sus seguidores le preguntó: "¿Estás en Hoy, el programa de Televisa?", sin rodeos, la conductora admitió que estuvo muy cerca de ser compañera de emisión de Galilea Montijo y de Andrea Legarreta; sin embargo, no se concretó: “Casi estuve, pero no, no nos arreglamos”. Aprovechó esta red social para hacer un sondeo sobre, si al público, le gustaría verla en el matutino: “¿Qué opinarían de que estuviera en Hoy?, ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea?”, comentó entre risa. En otro tema, Sofía confesó que, en su relación, ambos están igual de enamorados: “¿Sí opinan que lo traigo arrastrando?, la verdad, es que él me trae igual a mí, no sé, eso hace el amor, eso pasa cuando estás enamorado de alguien y la verdad es que a mí todavía se me cae la baba por él”, explicó.

El consejo de Sofía a sus seguidores

Según contó, una de las preguntas más recurrentes que le hicieron tenía que ver con su seguridad pues, debido a su personalidad, proyecta ser alguien con mucha confianza, una cualidad que ha tenido que practicar: “Qué bonito que dé esta imagen de que tengo una gran seguridad y energía al 100, sobra decir que eso no siempre es cierto, yo, como cualquier ser humano, también he tenido que cultivar cañón el amor propio, darme mi lugar, decir que no a ciertos proyectos que muero de ganas por hacer, por sentir que no te dan tu lugar o no te valoran (…) Lo que quieres y lo que mereces no son lo mismo, no es lo mismo y yo creo que debemos tener eso muy claro y poner lo que merecemos, por encima, de lo que queremos siempre y es muy difícil, pero es como un músculo, entre más lo practicas, más fácil se vuelve”, explicó.

Sofía continuó compartiendo una experiencia reciente en la que tuvo que decidir, entre lo que quería y lo que merecía, detalló que le ocurrió en el área profesional: “A mí me acaba de pasar. Estuve buscando a unas personas para un proyecto que me súper interesaba, me buscaron, me dijeron: ‘Te queremos en este proyecto, te queremos ya, casi, casi de manera inmediata’, pero me dijeron: ‘Nos vemos mañana para platicar del tema del dinero’. Entonces, llegué y me estaban ofreciendo cacahuates. Era algo que yo sabía, le dije a Eduardo: ‘Sé que me van a ofrecer una porquería, porque saben que a mí me interesa estar ahí, entonces, si no nos arreglamos, no nos arreglamos’. Hay veces que tenemos que dejar pasar esas cosas. También te tienes que cotizar y eso va para todos los aspectos de la vida, en la profesional, en la personal, siempre tienes que saber cuál es tu valor y qué aportas a cada situación, todos tenemos algo que aportar y te tienes que dar tu lugar, aunque sea difícil”, finalizó la conductora.