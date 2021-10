Fernando del Solar recordó uno de los momentos más difíciles: ‘Tenía una neumonía tremenda’

A sólo unos días de haber revelado que se sometió a una cirugía en la nariz que le permitirá respirar mejor, Fernando del Solar concedió una nueva entrevista al programa De Primera Mano donde habló, como pocas veces, de la crisis de salud que vivió en diciembre de 2019, meses antes de que la pandemia se decretara. Según contó, desde hace un tiempo comenzó con algunos problemas respiratorios que derivaron en una fuerte neumonía que lo mantuvo varias semanas en coma inducido. El conductor reveló que los médicos le daban a su prometida, Ana Ferro, muy pocas esperanzas.

A la distancia, Fernando recordó aquel incidente que lo llevó al borde de la muerte y que, gracias a su fortaleza, pudo superar: “En mi caso, después de haber pasado por una situación realmente complicada, luchando contra el cáncer, unos cuantos años, hace como unos 3, empecé a tener un problemita de respiración. Me empezaba a faltar el aire, me empezaba a agitar, empezaba a toser, a tener flemas y se empezó a complicar toda mi historia”, detalló. Según narró, los malestares fueron creciendo y su pareja sentimental tomó la decisión de llevarlo a un nosocomio: “Yo me sentía realmente mal y mi señora me dijo: ‘Fer, tenemos que llevarte al hospital’”.

El presentador recordó que, cuando llegó con los especialistas, su problema era tan grave que ya necesitaba asistencia respiratoria: “Estaba con oxígeno, todavía no empezaba la pandemia, no empezaba nada, fue hace dos años y medio”. Su estado era tan crítico que los médicos tuvieron que hablar con su prometida: “Llego al hospital en muy malas condiciones, tenía una neumonía tremenda, hicieron muchísimas cosas, de hecho, llamaron a mi señora y le dijeron: ‘Fernando tiene muy pocas posibilidades de pasar esta prueba. Así que vaya y despídase’. Así de crudo como se los estoy contando”, recordó.

Como el argentino no sabía lo que estaba ocurriendo se despidió de Ana, sin imaginar que sería inducido a un coma del que despertaría semanas después: “Mi señora no sabía qué hacer, vino y le digo: 'Nos vemos a la salida' y entré en el coma, empiezan a trabajar conmigo para saber qué hacer y ya supieron que esto era neumonía”. El conductor detalló qué fue lo que le provocó este cuadro tan crítico: “Finalmente pude haber estado mucho tiempo en el hospital, de muchas pruebas se dieron cuenta que era una neumonía fuertísima provocada por un hongo”, explicó.

El momento más feliz tras la crisis

Tras superar esta dura prueba de salud, Fernando del Solar y Ana Ferro se comprometieron en matrimonio el año pasado, un momento que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales: “Con toda la felicidad les comparto este importante momento y les presumo: ¡Dijo que sí! Estoy muy emocionado y se me complica platicar. Lo que hay aquí adentro es para ti, llevamos días planeando esto, con Franche, desde hace más de 15 días, ella escogió la canción me ayudó a escoger lo que hay acá y me encantaría pedirte… Que te cases conmigo”, publicó Fernando quien ha contado con el apoyo de su ahora prometida desde que comenzaron a salir, en el otoño de 2017.