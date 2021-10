Vanessa Huppenkothen reveló que, antes de dejar Televisa, le ofrecieron conducir Hoy

Después de sus vacaciones de verano en Italia, al lado de su papá, Vanessa Huppenkothen está de vuelta en la Ciudad de México, donde protagonizó una reunión con su excompañero de Televisa Deportes, Toño de Valdés, a quien le concedió una entrevista para su canal de Youtube. Durante esta divertida conversación, la presentadora recordó cómo fue su salida de Televisa y dio detalles de su ingreso a ESPN donde trabaja al lado de José Ramón Fernández. Para sorpresa de los suscriptores del comentarista, Vanessa confesó que, antes de dejar la televisora de San Ángel, rechazó conducir el programa Hoy.

Pocas veces, Vanessa habla de las razones por las que dejó Televisa; sin embargo, a Toño de Váldes sí le contó qué fue lo que sucedió: “Yo estaba pidiendo cosas para hacer que no se me estaban otorgando, sí quería estar en un noticiero, porque yo sabía que tenía las herramientas para hacerlo, si me preparaban de la manera adecuada, lo pedí mucho tiempo. Estaba haciendo toros, no soy tan fan de los toros, estaba muy estancada y ellos también lo veían”, recordó. Por primera vez dio a conocer que, antes de salir de Televisa, tuvo la oportunidad de formar parte del matutino: “Entonces me dijeron: ‘Te ofrecemos estar en el programa Hoy como conductora’. La verdad es que… te lo dije anteriormente, los deportes son lo mío, me encantan, me apasionan, son mi todo, es mi vida el deporte; entonces, yo quería estar en deportes y cuando les platiqué esta inquietud mía, ya no a la gente de Televisa Deportes, sino a otros jefes, me dijeron, sí”.

Vanessa narró que, su ingreso a su nueva casa televisora, fue muy al estilo deportivo: “Mi paso a ESPN fue como el de un futbolista, como que compraron mi carta. Tardó unos meses en pasar, pero finalmente siempre se dio con toda cordialidad”. Aclaró que fue ella quien terminó la relación laboral: “No me corrieron, no hubo nada malo, ni ellos me demandaron, ni yo los demandé, absolutamente nada, todo fue de lo más cordial, de hecho, me han hablado para hacer algunas cosas; sin embargo, por tiempos no hemos compaginado. Yo estoy perfecto, no tengo problema con Televisa. La conductora platicó cómo ha cambiado su trabajo en los deportes: “Básicamente porque, lo que yo hacía en Televisa, era muy distinto a lo que hago ahora, yo nunca había tenido la responsabilidad de tener un noticiero”.

Vanessa también le contó a Toño cómo se siente en ESPN: “La verdad es que estoy muy contenta. De repente, mi mundo cambió de, cubrir NFL y soccer, a una globalización deportiva. Fueron varios meses de preparación, mucha exigencia. Tener un noticiero sí requiere de preparación diaria, ahí te tienes que estar ganando la credibilidad, día con día, siendo mujer, un poquito más, la verdad, sí tienes que batallar con eso, pero estoy contenta, la verdad es que el deporte siempre me ha gustado, me gusta practicarlo, comunicarlo, verlo, sentirlo, expresarlo”. Huppenkothen también reconoció que, sus jornadas laborales, son más extensas: “Mis horarios sí son distintos porque, a veces, tenemos la junta a las 5 de la tarde y de ahí a la una, una y media de la mañana”.

Televisa, su gran escuela

Aunque está feliz en su nueva televisora, Vanessa aprovechó para agradecer a Televisa por la experiencia y los conocimientos que adquirió mientras perteneció a sus filas: “Sí, es muy diferente, el nivel de exigencia es mayor, en mi caso, pero de Televisa aprendí muchísimo, viajé muchísimo, me empapé del mundo deportivo y como que, a ESPN, llegó una Vanessa mucho más madura”. La conductora también habló de lo difícil que ha sido sobresalir en un ambiente de hombres: “Alguien se equivoca y no es tanto ruido el que se hace, por ejemplo, en redes sociales, que ahora estamos todos muy expuestos, cuando yo me equivoco es: ‘¿Cómo es posible que te equivoques?, no sabes de futbol’. No, no sé de futbol, pero llevo 15 años en esto, la verdad es que me dan un poco de risa los comentarios. Pero sigue siendo un momento de machismo, pero lo he vivido en todas partes, no sólo en México”, detalló la ojiazul.