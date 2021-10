¡Otra mudanza! Ale Capetillo anuncia nuevos cambios en su vida madrileña

En enero pasado, cuando Ale Capetillo decidió mudarse a Madrid para aceptar una oferta laboral en una firma de ropa, la joven no tuvo mucho tiempo para elegir el lugar que se convertiría su hogar, razón por la cual, a seis meses de su llegada a la capital española, la influencer vuelve a empacar, esta vez, para cambiarse a un nuevo departamento que se adecua mejor a sus necesidades. A través de su canal de Youtube, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió detalles de este nuevo cambio que se suma a su reciente ingreso a la universidad y la adopción de su mascota Bobby.

Con el objetivo de sentirse más cómoda en Madrid, la influencer tomó esta decisión: “Noticias de última hora: Me mudo. Todavía no es un hecho, hasta el momento en el que ya esté acostada en la cama de mi nuevo departamento que diga: ‘Ok, ya, esta es mi nueva casa’. Crucen los dedos que sea un hecho”, comentó Ale en este clip donde explicó por qué el lugar donde estaba viviendo ya no cumplía sus expectativas: “Este departamento es un estudio, tienes lo básico, tienes tu cuarto, tu cama, tu mini salón, como tu sala y una tele, tu cocina y obviamente, tu baño, pero es como un estudio, como que todo está junto y yo llegué y necesitaba encontrar dónde vivir, o sea, ya”. Ahora que está mucho más establecida en la ciudad, Ale creyó conveniente realizar este cambio: “Ya quería un lugar donde entrara más luz, que estuviera un poco más grande, más dividido, que tuviera más forma de departamento”, explicó.

La joven contó que esta decisión no fue fácil pues tuvo que tomar en cuenta varios factores: “Ya necesitaba sentirme como en una casa, como en un hogar, me sentía más como de pasado, no me sentía en el hogar, dulce hogar, entonces, un día dije: ‘Ya. Quiero ya buscar un lugar que sea más una casa y hacer un poco más el esfuerzo’. Porque sé que, obviamente, me va a costar más la renta y todo, pero hacer más esfuerzo si, en realidad, quiero sentirme en una casa”. Ale reveló que, por fortuna no fue complicado encontrar el sitio ideal pues, se encuentra muy cerca de su antigua casa: “¡Lo encontré! Y estoy a una cuadra, o sea, a una cuadra, o sea, cruzó la calle y llegó, así que no fue nada difícil encontrarlo, no les voy a mentir”, comentó entre risas.

Desde que se mudó a Madrid, Ale ha tenido que resolver sola los problemas que se le presentan, tal como ocurrió el día en que tenía que dejar su viejo departamento cuando, por poco, no lo concretaba: “Se supone que es el día que me mudo, pero como sabía, ya me la sé de memoria, que iba pasar algo. Cuando alquilas un lugar, tienes que dar un depósito, el chiste es que yo hice transferencia internacional y se tarda en llegar esa transferencia internacional, entonces, están viendo que, por más que no haya llegado esa transferencia internacional, ya me puedo pasar o si me voy a tener que esperar, pero es que, cómo les explico que ya tengo todo empacado, o sea, me estoy muriendo”, comentó. Por fortuna, horas después, la joven lo consiguió: “¡Lo logré! Tengo que hacer mil viajes, eso sí”.

El nuevo hogar de Ale

Emocionada por las características de su nuevo departamento, Ale mostró un poco de su casa: “Mi nuevo hogar, dulce hogar”, comentó. Aunque estaba feliz, la influencer tuvo que hacer algunas compras: “Me acompañó ahorita a comprar una vajilla, el departamento pasado sí tenía cosas, como vajilla, cubiertos y la verdad, estuvo deli, porque no tuve que comprar nada de eso, porque ahorita que me cambié, tengo que comprar todo eso”. Por último, prometió que realizará otro video para mostrarles su nueva casa: “Les quiero enseñar que cuando esté un poco más armado este lugar, pero estoy feliz, en mi pequeño hogar y ya entra muchísima luz, ya tengo mi terracita, entre mucho aire, necesitaba este tipo de vida”, finalizó.