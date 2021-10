Andrea Legarreta sobre los amores del pasado de Erik Rubín: 'Lo que no fue en mi año no me hace daño' La conductora del programa 'Hoy' se refirió al romance que, en el pasado y antes de ser su pareja, su esposo tuvo con una famosa

A lo largo de este tiempo, Andrea Legarreta y Erik Rubín han logrado consolidar una relación sentimental a prueba de todo y basada en el respeto, pero también en la confianza. Por tal motivo los felices esposos, -que en abril celebraron 21 años de casados-, no se limitan al hablar de los acontecimientos que marcaron su pasado, todo aquello que ocurrió antes de conocerse y de que empezaran a escribir su historia de amor. A propósito de esto, la conductora del programa Hoy ha opinado con total apertura, luego de ser cuestionada en torno a los romances que antaño mantuvo su esposo con otras famosas, un tema sobre el que la prensa ha querido saber más últimamente.

Cabe destacar que los cuestionamientos ligados a esta situación han surgido tras las recientes declaraciones de María Conchita Alonso, quien habló de la cercanía que mantuvo con Rubín en el pasado. Fue así como, a pregunta expresa, Andrea respondió: “Sí supe que hubo ahí como una especie de romance. No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe. Si las mujeres también éramos fans de María Conchita y a la fecha, es una mujer bella y es encantadora. Lo que no fue en mi año no hace daño…”, comentó la guapa presentadora tomando todo con calma y sentido del humor, esto durante un encuentro con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Entre otras cosas, Andrea aprovechó para elogiar la belleza de la cantante de origen cubano, al mismo tiempo en que hizo énfasis en las experiencias que han marcado la vida de Erik a lo largo del tiempo, en especial durante su juventud. “Si Erik ya tiene 50, todo lo que ha pasado por su vida. Y bueno, pues María Conchita la verdad es que es una mujer, que qué afortunado, una mujer que a la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora. Todo el mundo estaba enamorado, yo creo que a la fecha…”, comentó de lo más amable y siempre dispuesta a compartir con la prensa sus puntos de vista.

Clara con su postura

En ese ese espacio, Andrea fue muy clara con la postura que ha asumido ante este tipo de cuestionamientos, dando valor a cada una de las experiencias personales que han formado parte de la historia tanto de ella como de su esposo, asegurando que nada de lo que haya ocurrido antes de conocerse le afecta. “Al final te entrevistan y tú cuentas tu historia y al final es eso, es tu historia, parte de tu vida…”, aseguró la también actriz, quien destacó lo relevante que puede ser hablar abiertamente de este tipo de circunstancias. “Y si alguna persona fue parte importante dentro de algún momento de tu vida está padre compartirlo, yo no me ofendo ni me siento mal… Imagínate, para él como chavo encontrarse con ese mujerón…”, agregó Legarreta.

Lo cierto es que hoy Erik y Andrea están felices no solo por ser una de las parejas más unidas del espectáculo, sino también de la linda familia que han formado integrada por dos hijas: Mía y Nina, quienes por cierto han seguido sus pasos en el medio artístico. A propósito de sus 21 años como marido y mujer, Andrea dedicó un profundo mensaje a su esposo, poniendo en alto la fortuna de tenerlo como compañero. “Y en este recorrido de vida y amor, hemos vivido tanto... Aprendido tanto... Reído, gozado, amado... Y por qué no decirlo, crecido y aprendido en medio de momentos difíciles, errores, situaciones complicadas, dolorosas, malas decisiones y seres mal intencionados (cosas de humanos)”, admitió.

