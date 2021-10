Sofía Rivera Torres es cuestionada sobre un supuesto embarazo, ¿qué respondió?

Después del espectacular cumpleaños número 29 que celebró por todo lo alto en Las Vegas, al lado de su esposo, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres reapareció en redes sociales donde, de vez en cuando realiza divertidas dinámicas con sus seguidores a quienes les responde todo. En medio de la emoción que le ocasiona el estreno, el próximo 1 de noviembre, de Si nos dejan, el proyecto que marca su debut como actriz de telenovelas, la conductora de ¡Qué importa! respondió a uno de los cuestionamientos que más le hacen: ‘¿Está embarazada?’. Con la sinceridad que la caracteriza, Sofía reconoció que, en el pasado, le incomodaba mucho que le hicieran esta pregunta, pues, aunque sí quiere ser mamá, es un plan que no tiene contemplado a corto plazo.

Poseedora de un físico espectacular, resultado de disciplina y ejercicio, la presentadora admitió que existen varias personas que la han cuestionado sobre por qué, con algunas prendas resalta una parte de su cuerpo que provoca este tipo de especulaciones y así lo explicó: “No estoy embarazada, mucho tiempo me bajoneaba que me preguntaran eso, pero en realidad, tengo una gastritis, fuertísima, y ya me acostumbré a que, de pronto, por muy delgada que esté, por mucho que me ponga a dieta y haga muchísimo ejercicio tengo una gastritis, colitis nerviosa que me puedo ver así, plana, plana, plana y se me ve una pancita y ni modo”, aclaró la conductora quien durante su cumpleaños compartió unas fotos en bikini donde lucía una figura envidiable.

Otra pregunta que también es muy recurrente entre sus seguidores es si se ha realizado alguna operación estética para conseguir ese cuerpo, sobre todo la cuestionan sobre si su busto es resultado del bisturí, otro rumor que desmintió tajante: “Pues mira, no lo son, no son operadas”, comentó entre risas mientras su esposo, Eduardo Videgaray la interrumpió para añadir: “Tengo la impresión de que no lo son”. Hace unas semanas, Sofía habló sobre sus planes en la maternidad, una experiencia que, sin duda alguna quiere experimentar, pero no en los próximos meses, según explicó: “Cuando me preguntan como: '¿Qué onda, la familia y los hijos para cuándo?’, es como uff, ok, ahorita estoy en un momento de mi carrera en el que no me quiero descuidar, porque sé que puedo lograr cosas súper grandes”, le contó a sus seguidores.

En aquella ocasión, Sofía reveló que, aunque no ha sido mamá, cumple con esa función con la hija de Eduardo quien, este fin de semana, cumplió 14 años de edad, razón por la que le organizaron una íntima, pero divertida reunión en casa: “Ninguno que yo haya parido, pero la verdad, cuento a La Escuincla como mi hija, o sea, ya tengo una adolescentita que no tuve que parir. No soy su mamá biológica, pero soy la mamá que la vida le mandó”. Recordemos que, en septiembre de 2017, Eduardo enfrentó la dolorosa partida de Mónica Abín, su esposa, quien murió cuando la hija de ambos tenía apenas 10 años de edad, desde entonces, el conductor se entregó a su papel de padre, una faceta que ahora comparte con Sofía quien ve a la adolescente como su hija.

¿Cuántos hijos quiere tener Sofía?

Sobre la maternidad, Sofía ha revelado varios detalles en Instagram, como el número de hijos que le gustaría tener con Eduardo. También a través de Instagram, en enero pasado, Sofía dio detalles de sus planes a futuro: “Yo siempre había querido cuatro, o sea, desde bebitos, porque, obviamente, ya tenemos a La Mocosa, pero yo quería cuatro adicionales, evidentemente, no la parí, pero Eduardo se ataca y me dice: ‘Bueno, espérate a que tengas uno’ y tiene razón” contó la conductora. Después de varias pláticas, Sofía contó que ya había llegado a un acuerdo con Eduardo y ya tienen claro cuántos hijos tendrán: “Habíamos negociado; yo quería cuatro y él quería, mínimo, dos más, entonces, negociamos tres adicionales a La Mocosa”, confesó.