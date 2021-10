Diego Luna a Fiona y a Jerónimo: ‘A mis hijos les dedicó mi vida entera’

Después de dedicar el premio Platino de Honor que recibió durante la octava edición de los Premios Platino, Diego Luna se sinceró y reconoció que, para Jerónimo y Fiona, sus dos hijos, no sólo dedica este premio, sino que también su vida entera. Tras la gala, donde posó por primera vez en una red carpet con su novia, Marina de Tavira, el mexicano concedió una entrevista al programa Ventaneando donde habló de lo especial que son para él sus hijos por quienes decidió leer un texto de agradecimiento en lenguaje inclusivo, pues gracias a la influencia de Fiona y Jerónimo ha comenzado a usarlo, no sólo en sus discursos, sino que también en sus proyectos, como la serie Todo va a estar bien, donde también se utilizó.

Emocionado tras recibir este homenaje, el actor confesó: “A mis hijos les dedico mi vida entera, les dedico todo, porque no hay nada más importante en mi vida que saber que mi vida tiene que ver con la de elles… es mi hija la que me corrige, mi hijo lo hace muy bien, y mi hija es la que me dice: ‘Ey, papá, así se dice’. Porque a ella no le cuesta tanto porque, claro, ella no viene cargando este los años que yo sin hacerlo, pero para mí el ejemplo es el que das en lo más básico, todas tus acciones tienen una repercusión en tus hijos”, comentó el actor quien recorrió la alfombra roja con un cubrebocas que intervino su hija Fiona quien dibujó una especie de mándala con la palabra papá en la parte superior.

Sobre su discurso, Diego explicó por qué decidió que en su discurso debía utilizar un lenguaje inclusivo: “Por eso lo leía, porque cuando me tiene que salir natural todavía me cuesta, claro, tengo que reprogramar muchísimo ahí, son muchos años de hacerlo de otra forma. Hoy nos corresponde replantearnos todo y yo creo que tenemos una gran oportunidad enfrente y lo veo, en mis compañeras y en mis compañeros, lo veo en este gremio, en esta comunidad, porque yo te juro que cuando vine con Y tú mamá también creí que iban a pasar más cosas, que no pasaron y seguimos fragmentados y nos toca corregir eso”.

Su primera alfombra roja con Marina

Para esta importante noche de reconocimiento, Diego Luna acudió de la mano de su novia Marina de Tavira con quien, por primera ocasión posó sobre una alfombra roja y para varias imágenes en la sala ¡HOLA! de los Premios Platino donde, durante la transmisión en directo pudimos verlos cómplices y cercanos, de hecho, él aprovechó para abrazarla cariñosamente por la cintura. Además de este momento, la pareja se sentó junta en la primera fila desde donde ella aplaudió a su novio cuando recibió este premio que es considerado uno de los más importante en los Platino y que, en otros años han recibido personajes como Raphael y Adriana Barraza.

Durante una entrevista con Rafa Sarmiento para TNT, Diego destacó lo halagado que se sentía con este premio: “Estar aquí es motivo de mucha emoción, estoy muy conmovido por el premio, pero además por estar aquí, porque yo no sabía cuándo íbamos a poder hacer esto”, comentó. Fue durante esta charla que Diego reveló el gran significado que tenía su mascarilla: “Fue mi hija, dice papá, me lo hizo para esta gala. Me dijo: ¿cómo vas a traer uno negro?’ pero sí mi hija me hizo estos dibujos”, comentó el actor quien lució orgulloso este accesorio que, en esta edición, fue obligatorio para todos los asistentes.