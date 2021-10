Ester Expósito sobre el estado de su corazón: ‘Bien, tampoco depende de estar soltera o no’

Uno de los reencuentros más esperados de los Premios Platino 2021 fue el que protagonizaron los exnovios, Ester Expósito y Alejandro Speitzer quienes, tras su ruptura, coincidieron en esta entrega donde los dos estaban nominados en la categoría de Mejor Interpretación en Miniserie. Después de posar con el resto del elenco de Alguien tiene que morir, en la sala ¡HOLA! de los Premios Platinos, desfilaron muy cerca en la alfombra roja donde se mostrarnos concentrados en atender a la prensa, aunque sí se enviaron buenos deseos, en ese sentido, ambos fueron cuestionados sobre cómo se encuentran en el terreno sentimental, un estatus en el que la actriz se mostró muy cómoda y enfocada en sí misma.

Durante una breve charla con las cámaras de Ventaneando, Ester respondió cómo se encuentra del corazón tras regresar a la soltería hace uno meses: “Bien, del corazón bien, tampoco depende de estar soltera o no, que el corazón esté bien, hay que trabajar en el interior y estar bien con uno mismo y ya está, lo demás bien y va”, comentó sonriente. Después de confesar que está disfrutando de su nuevo estado civil, la española habló del éxito en su carrera: “Yo siempre he ido con calma, los pies en la tierra, digiriendo, a mi tiempo, y sin prisa”. La actriz de Élite también habló de cómo fue trabajar con la mexicana, Danna Paola en la famosa serie española: “Trabajar con Danna fue maravilloso, disfrutamos, aprendimos la una de la otra”, dijo.

En la gala de los Platino, Alex Speitzer, exnovio de Ester, también fue cuestionado por la prensa por ella y su reencuentro: “Estábamos sentados, casi uno enfrente del otro”, comentó el actor en entrevista para la Agencia Gtres, después de la entrega: “Qué pena que ninguno de los dos ganáramos, ¡caray!, pero tendrán muchísimas más nominaciones para ella y espero que también para mí”, comentó. Aunque los actores no hicieron un anuncio oficial de su ruptura, en junio pasado, ¡HOLA! dio a conocer la noticia de que ya no estaban juntos, momento en el que ambos se mostraron muy cordiales en redes sociales donde, semanas después dejaron de seguirse.

Las primeras declaraciones de Ester tras sus rupturas

En septiembre pasado, Ester rompió el silencio sobre su ruptura durante una entrevista para ¡HOLA! en la que, por primera vez, habló de su soltería: “Mi corazón está feliz y libre, como siempre”, comentó. En esta conversación, la actriz reveló que no está negada al amor, pero reconoció que está centrada en sí misma: “Soltera o no, yo no le cierro las puertas a nada. Soy libre y mi felicidad no depende de si tengo pareja o no, sino de que mi estabilidad emocional sea plena”, explicó. Con la misma cordialidad con la que él se refiere a ella, Ester describió a su ex como un gran hombre: “Alejandro es una bellísima persona y siempre le voy a querer un montón”, reconoció.

Este no es el primer reencuentro de los ex, durante el verano coincidieron en Milán en un evento de Milán de Bulgari, firma de la que ambos son embajadores. Como ocurrió en los Premios Platino, los actores fueron cordiales y hasta posaron para una foto juntos. Aunque el pasado domingo no se les captó juntos, sí formaron parte del retrato del reencuentro del elenco de la serie Alguien tiene que morir, un proyecto que le dejó un gran sabor de boca a todos los involucrados, un rodaje donde Ester y Alejandro fueron flechados por Cupido.