Gabriel Soto y la razón por la que su hija Elissa no haría más telenovelas por ahora El galán explicó que tanto él como su ex, Geraldine Bazán, han conversado al respecto

Con total orgullo, Gabriel Soto y Geraldine Bazán fueron testigos meses atrás de la consolidación del sueño como actriz de su hija Elissa Marie, quien dio muestra de ser heredera de un talento que le ha permitido brillar frente a las cámaras. Con mucha emoción, la jovencita se incorporó al elenco de la telenovela Si Nos Dejan, un reto que asumió como toda una profesional, y que tampoco le impidió continuar con sus compromisos escolares, pues a la par de sus llamados en el foro, y debido a la pandemia, tuvo la oportunidad de tomar clases virtuales. Sin embargo, todo parece indicar que por ahora los planes han cambiado de rumbo, pues la adolescente podría dejar solo de manera temporal los melodramas, así lo confesó el protagonista de Soltero con Hijas, quien ahondó en las razones puntuales de esta decisión.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Soto habló de cómo han abordado este aspecto en familia, haciendo énfasis en la principal razón detrás de este importante cambio en la vida profesional de Elissa. “Lo hemos platicado su mamá (Geraldine Bazán) ella y yo, que la verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente se dio este proyecto, dadas las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente a través de sus clases en línea…”, compartió el actor en entrevista para Mezcalent, seguro de que este será un paso muy acertado para su hija, quien logró iniciar con el pie derecho su carrera como actriz de melodramas en Si Nos Dejan, proyecto que se estrenó meses atrás en Estados Unidos.

Para ser más específico, Soto aseguró que la vuelta a las aulas ha sido determinante, por esa razón han tomado la decisión de que Elissa regrese a la escuela. Sin embargo, la actuación nunca quedará fuera de las prioridades de la jovencita, pues tanto él como Geraldine estarán ahí siempre para apoyarla en sus anhelos y sueños. “Ahorita ya las cosas son distintas, ahorita ya regresaron a clases presenciales y la verdad es que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación. Como yo le he dicho: ‘La actuación ahí va a estar siempre pero la escuela la tienes que terminar porque quiero que tengas tus estudios básicos’…”, dijo.

El sueño de Gabriel

Desde que Elissa Marie manifestó su interés por seguir los pasos de sus papás, la adolescente se dejó guiar por ellos, dando muestra de la conciencia profesional que ha logrado forjar a su corta edad. Por esa y otras razones, Gabriel tiene un enorme anhelo, el cual espera pueda realizarse algún día. “Me encantaría hacer una novela con mi hija…”, dijo con firmeza durante la entrevista, en la que además reconoció el gran esfuerzo que puso la pequeña al asumir este reto que le ha merecido todos los aplausos. “También estoy sumamente contento y orgulloso de ella, una novela que está en líder de audiencia…”, agregó al referirse también a Si Nos Dejan.

Entre otras cosas, Soto relató cómo fue que Elissa logró sacar adelante sus compromisos con la producción al mismo tiempo en que no descuidó la escuela, siempre enfocada en cada uno de sus objetivos y apegada a la disciplina. “Te puedo decir que ella lo disfrutó muchísimo, se iba a sus llamados súper contenta, tenía sus sesiones de estudio con una coach que le puso la producción y no sabes, eran domingos 12 de la noche porque al día siguiente tenía llamado, le echó muchas ganas…”, dijo el galán de melodramas, feliz de ver la realización de su pequeña.

