Ludwika Paleta habla por primera vez de la novia de su hijo Nicolás: ‘Es divina y le hace muy bien’

Esta primavera, Nicolás, hijo mayor de Ludwika Paleta fue flechado por Cupido con Yulianna de Souza, con quien comenzó un noviazgo en abril pasado. El amor llegó para el primogénito de la actriz casi al mismo tiempo que su lanzamiento musical, una faceta que lo tiene muy contento y que llena de orgullo a su mamá quien, a su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, habló por primera vez del noviazgo de su hijo y de su novia, negó ser celosa y reconoció que ve muy feliz a Nicolás quien la ha hecho recordar la ilusión del primer amor.

Como nunca, la actriz se mostró muy cómoda hablando del noviazgo de su hijo para las cámaras de Ventaneando, aunque fue respetuosa a la hora de hacer referencia a la historia de amor de los jóvenes, admitió que sí conoce a la joven para quien se deshizo en halagos ventilando la excelente relación que tiene con Yuliana: “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, comentó en entrevista desde Madrid. Durante esta charla, Ludwika reconoció que está disfrutando al máximo esta etapa de su hijo en la que lo ve muy feliz: “No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, explicó.

Nicólas y Yulianna hicieron pública su relación a finales de abril, luego de que la joven actriz aceptó ser su novia. Según compartieron los novios, fue muy especial la velada en la que el músico le pidió a la joven ser su novia, pues mostró su lado más romántico al prepararle una cena romántica para dos a la luz de las velas. Así, desde el comienzo de su relación, los jóvenes se han mostrado muy abiertos a la hora de compartir detalles de su noviazgo en redes sociales donde han celebrado desde el primer mes que pasaron juntos: “3 meses a tu lado. Te amo bebé”, escribió en julio pasado Nicco, como lo conocen en el mundo de la música.

Ludwika y su especial relación con su hijo

Además de estar feliz por su relación amorosa, la actriz se ha convertido en la fan número uno de Nicco, de hecho, durante su debut musical fue ella una de las principales promotoras de su trabajo: “Eres lo que más amo en el mundo y no puedo estar más orgullosa de ti. ¿Ya escucharon la canción de Nicco que salió hoy? Échenle un ojo a mis historias”, escribió la actriz el día que su hijo estrenó el tema No te dolió, que realizó en colaboración de Mathilde Sobrino. Debido a que Ludwika debutó cómo mamá cuando tenía 20 años, la relación con su primogénito siempre ha sido de mucha complicidad, según ha explicado: “Yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien”, comentó la actriz en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En aquella charla Ludwika reconoció que fue su hijo Nicolás por quien se repuso de su divorcio con Plutarco Haza, papá del joven: “Tenía yo un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó y a Domi, mi hermana, que les decía: ‘Échenme la mano con Nicolás’ y bien que mal no creció tan mal mi muchachito. No quiero que suene feo, porque mi matrimonio me dio muchas cosas y me dio una de las cosas más preciadas y que más amo en el mundo que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otras cosas y yo me liberé y florecí”, explicó.