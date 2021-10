Fernando del Solar pone fin a la incertidumbre, revela que se sometió a una cirugía

Meses atrás, Fernando del Solar acaparó la atención de los medios, luego de que salieran a la luz unas fotografías en las que aparecía en silla de ruedas. Como era de esperarse, el conductor de televisión cumplió con la promesa de explicar qué fue lo que pasó, ante la incertidumbre que generó esa situación también entre sus fans y que dio pie a una ola de rumores en torno a su estado de salud. Por fortuna, ese evento médico no pasó a mayores, aunque sí reveló que su visita con el especialista en esa ocasión tuvo como motivo la realización de una cirugía, la cual era necesaria por la dificultad que tenía para respirar. Tan amable como siempre, y acompañado de su prometida, Ana Ferro, puso punto final a las interrogantes.

Fue durante su asistencia a un reciente evento público, que Fernando respondió a los cuestionamientos de la prensa, echando por tierra todas las versiones en donde se aseguraban detalles de su estado de salud. “Nada que ver con todo lo que publicaron, me operé la nariz y no fue estético, se ve, tengo la misma nariz…”, dijo el presentador visiblemente tranquilo en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, no dudó en ahondar en los motivos detrás de ese procedimiento. “Lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar y eso se me había desviado un poco el tabique y con cubrebocas y todo se me hacía difícil respirar…”, dijo.

Ante el revuelo que causaron las fotografías en las que aparece en silla de ruedas, Fernando habló sin más rodeos de lo que ocurrió ese día, en que las especulaciones cobraron fuerza con el paso de las horas. “Tuve que entrar a cirugía y justo (fue) cuando vieron las cámaras, a nadie le gusta que lo tomen así con la nariz toda vendada, no estaba padre que me vieran así, por eso es que no quise dar ninguna explicación…”, dijo frente a las cámaras, asegurando que incluso se llegó a sentir molesto por cómo se manejó la información. “Después de ahí, en lo que está uno hinchado y moreteado dije: ‘En un rato daré la explicación’… La verdad hasta me enojé un poco, entiendo que cada quien hace su trabajo y es muy respetable, pero sí no me gustó, porque si hay algo que intenté hacer fue platicarlo, abrirlo…”.

¿Qué dijo sobre su próxima boda?

Luego de que meses atrás Fernando del Solar y Ana Ferro se comprometieran, la pareja ya tiene claro cuando desean hacer realidad su sueño de convertirse en marido y mujer, algo de lo que el conductor de televisión habló de lo más emocionado. “Contentos (estamos)… va a haber boda el año que viene, así que estamos contentos”, dijo el presentador de televisión, que ha retomado su actividad pública, lo cual ha sido de gran emoción para sus fanáticos, quienes no han dejado de brindarle su apoyo.

Recordemos que fue en abril pasado cuando Fernando dio a conocer su compromiso con Ana, esto a través de un clip en el que aparece proponiéndole matrimonio a su novia, con la que comenzó a salir durante el otoño de 2017. “Con toda la felicidad les comparto este importante momento y les presumo: ¡Dijo que sí! Estoy muy emocionado y se me complica platicar. Lo que hay aquí adentro es para ti, llevamos días planeando esto, con Franche, desde hace más de 15 días, ella escogió la canción me ayudó a escoger lo que hay acá y me encantaría pedirte… Que te cases conmigo”, se oye decir en un instante del conmovedor clip que fue la sensación entre sus fans.

