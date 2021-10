Sofía Castro habla del misterioso mensaje enviado por Angélica Rivera

En días pasados, Sofía Castro dio a conocer en sus redes sociales un misterioso mensaje publicado por su mamá, Angélica Rivera, texto motivacional que si bien no es de su autoría, dejó en incertidumbre a todos los fanáticos de la guapa actriz, quien desde hace varios años se alejó de su trabajo en las telenovelas. Tras el revuelo que causó esa frase, la joven intérprete ha revelado la principal razón por la cual La Gaviota se sintió inspirada para compartir dichas palabras, las cuales han tomado un gran significado para ella. Con la sinceridad que la caracteriza, la también hija de El Güero Castro habló al respecto, e incluso respondió a una de las interrogantes de los entrevistadores, ¿será que su madre ha encontrado el amor?

Tan amable como suele ser, Sofía asistió como invitada al programa televisivo El Colador, de la cadena Telemundo, en donde tras hablar de su reciente participación en la serie Malverde no pudo escapar de ser interrogada sobre si Angélica Rivera ya tenía un nuevo galán. “No lo sé, puede ser… no es cierto, ¡nos está viendo mi mamá! Así que mamá, te amo…”, dijo la joven en tono de broma, desmintiendo de inmediato los rumores ligados a lo que ocurre en el corazón de la estrella de telenovelas, quien ha sido muy reservada sobre lo que acontece en su vida personal. De esta manera, dejó claro que su mamá sigue soltera, aunque muy apegada a su familia, como ella y sus hermanas lo han dejado ver a lo largo de este tiempo.

Al ser cuestionada sobre Rivera, Sofía también respondió el porqué del misterioso mensaje de La Gaviota, mismo que ella reposteó en sus historias de Instagram. “Ese fue un mensaje que primero mandó al grupo y es un mensaje muy empoderador también hacia la mujer…”, explicó, para luego hacer énfasis en lo importante que ha sido para sus papás inculcarles valiosos consejos y enseñanzas para toda la vida. “Nosotras somos cuatro en la familia y tanto mi mamá como mi papá nos empoderan mucho a nosotras como mujeres por nuestros sueños, nuestras metas y a no tener miedo de absolutamente nada…”, aseguró.

A pregunta expresa, Sofía además respondió si le ha costado trabajo abrirse camino en el medio por ser hija de dos personajes famosos en el espectáculo, aunque gracias a su esfuerzo y empeño ha podido demostrar que tiene un talento único. “La verdad un poco sí, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia, nunca voy a negar de donde vengo. Al contrario, estoy muy orgullosa de los papás que tengo, pero sí ha sido un trip de trabajo abrirme puertas en diferentes caminos...”, expresó la mayor de las hermanas Castro, quien atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida, no solo por disfrutar de su actual noviazgo con Pablo Bernot, sino también por los éxitos profesionales que continúa sumando en su trayectoria.

¿Qué decía el mensaje compartido por Angélica Rivera?

Fue a mediados de septiembre cuando Sofía hizo eco de la frase publicada por su mamá en Instagram, y aunque la actriz tiene en modo privado el acceso a su red social, fue su hija la que replicó el texto que logró acaparar todo el interés. “Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuest@ a aguantar esta situación ni un minuto más. Además he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, finalizó.

