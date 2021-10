La cariñosa felicitación de cumpleaños de Tania Ruiz a Paulina Peña: ‘Gracias por ser tan linda’

A sólo 15 días de su compromiso con Fernando Tena, este 3 de octubre, Paulina Peña, hija mayor de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, celebró su cumpleaños número 26 cobijada por el amor y las felicitaciones de varios miembros de su familia quienes, usaron sus redes sociales para enviarle sus mejores deseos. A través de su cuenta de Instagram, la cumpleañera compartió algunos de los mensajes que le hicieron llegar sus seres queridos como sus hermanos, Nicole y Alejandro, o la novia de su papá, Tania Ruiz, quien le dedicó un lindo mensaje que acompañó de un par de imágenes juntas. Este es el segundo año consecutivo que la modelo le dedica una cariñosa felicitación a Paulina, de hecho, el año pasado, fue ella quien le organizó una íntima celebración en el que convocó a los más allegados de la festejada.

En varias historias de Instagram, Paulina Peña compartió la que publicó Tania Ruiz: “¡Feliz cumple mi Pau! Todo lo bueno del mundo te deseo para ti. Eres muy especial y muy importante. Gracias siempre por ser tan linda. ¡Te quiero mucho!”, se lee en el post. Además de la felicitación de la modelo, la cumpleañera recibió un mensaje de sus hermanos, Nicole y Alejandro quienes compartieron varias imágenes a su lado. La primera fue su hermanita, quien le escribió: “Happy Birthday!”, sobre una foto, captada en una de las vacaciones de las Peña. Por su parte, Alejandro, también utilizó esta red social para desearle lo mejor: “Que seas siempre tan feliz. Cuentas siempre conmigo”, posteó con varias instantáneas juntos.

Paulina Peña también recibió un mensaje de su prometido, Fernando Tena quien le escribió: “¡Feliz cumple Bichugo!”. El pasado 15 de septiembre, para sorpresa de todos sus seguidores, Paulina Peña dio a conocer su compromiso con su novio, desde hace 6 años. La noticia ha llenado de júbilo a la familia entera quien está muy entusiasmada con la próxima boda de Paulina quien se convertiría en la primera hija del expresidente en llegar al altar. Tras hacer este anuncio, la joven ha estado recibiendo un sinfín de mensajes de buenos deseos, un gesto que hace unos días agradeció en Instagram donde aseguró que se tomó el tiempo de leer todos los comentarios que le dejaron tras su propuesta de matrimonio.

A través de varias historias, Paulina agradeció a su familia, amigos y seguidores por la lluvia de buenos deseos que le hicieron llegar por redes sociales: “Muchísimas gracias o todos por sus buenos deseos, créanme que sí leí todos los mensajes y contesté la mayoría, si comentaron en la foto, créanme que sí los leí, pero es un cuento de nunca acabar", comentó la hija del exmandatario. Además de sus seguidores, la joven recibió felicitaciones por su compromiso de varios miembros de su familia como sus hermanos y Tania Ruiz, novia de su papá quien, en la imagen del compromiso publicó emojis de corazón, como señal de alegría por los novios.

La buena relación con la pareja de su papá

Según contó Paulina Peña, en agosto del 2019, en entrevista con el programa Ventaneando, la buena relación con la novia de su papá no sólo es en redes sociales: “La queremos, la respetamos, o sea, hace muy feliz a mi papá y tienen una buena relación y hay que respetar siempre, nos llevamos muy bien”, comentó. Sobre la posibilidad de que su papá y la rubia llegaran al altar, la primogénita del mandatario dijo: “Lo que él quiera, yo no puedo decir nada, acaba de salir de una relación de mucho tiempo y se está dando sus tiempos, no sé, no estoy en contra, ni a favor”, confesó en aquella ocasión.