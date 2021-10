Juan Soler habla del dolor más grande en su vida, la partida de su padre: 'No voy a superarlo'

Si algo caracteriza a Juan Soler es la disposición que ha tenido para compartir con sus fanáticos detalles íntimos de su vida personal, no solo los ligados al corazón, pues también hablar de su familia ha sido muy importante en varias de sus entrevistas. Con el sentimiento a flor de piel, el galán argentino ahora se ha sincerado sobre uno de los instantes más dolorosos por los que ha atravesado, cuando hace algunos años, mientras se encontraba grabando escenas de la telenovela La Fea Más Bella, recibió la lamentable noticia de la partida de su padre, razón por la cual tuvo que ausentarse unos días de la producción, que de inmediato le brindó su total apoyo ante la difícil situación por la que pasaba.

De manera transparente, Juan ahondó en las circunstancias que dieron pie al deceso de su papá, uno de los sucesos más difíciles para él y, hasta ahora, insuperable. “Fue un accidente doméstico, yo estaba grabando, fue todo precipitado. Se cayó, pegó su cabecita con el piso y se rompió la base del cráneo, entonces fue muy dramático. Yo estaba grabando La Fea Más Bella, se hizo un esfuerzo enorme por parte de producción y de Rosy Ocampo para darme a mí 10 días libres, Angélica Vale y Jaimito Camil se portaron increíble también conmigo…”, confesó durante una charla con la periodista de espectáculos Aurora Valle para el canal Tlnovelas.

Visiblemente conmovido, Soler relató cómo fue que procedió tras haber sido informado de lo que le había pasado a su papá, a quien hoy recuerda con mucho cariño por todo el amor que le brindó en vida, siendo este su mayor consuelo hasta el momento. “Llegué allá, llegué a tomar la decisión con el hermano mayor, llegar a tomar la decisión de desconectarlo, entonces no vi el último día a papá. Más que orgulloso me siento muy agradecido por lo que hizo papá, por lo que hizo de mí, del hoy Juan Soler…”, aseguró.

Un dolor insuperable

Hasta el momento, y a partir de sus reflexiones, Juan Soler ha sido muy sincero al confesar cómo le afectó la muerte de su progenitor, siendo este el dolor más profundo que ha sentido hasta ahora, según confesó. “Por lejos el más grande de todo. Hay veces que creo que no voy a superarlo y entonces cuando me preguntan que qué veo de mi carrera, de mi vida y digo: ‘La veo con profundo agradecimiento para la gente que más me amó en mi vida, que es mi mamá y mi papá’…”, confesó el galán de telenovelas, quien ha dado muestra de la fortaleza con la que ha logrado salir a delante, a pesar de las circunstancias complejas a las que se ha enfrentado a lo largo de su historia.

Eso sí, Juan se siente pleno, pues asegura que conserva los recuerdos más entrañables de su papá, en quien encontró un ejemplo de inspiración que hasta el día de hoy es parte de sus motivaciones. Por tal motivo, siempre ha mantenido viva su memoria desde que ocurriera su partida. “No voy a poder superarlo porque cuando no tienes a la persona enfrente para hablarlo es algo que se va a quedar ahí siempre. De otra forma también lo veo como que va a ser el recuerdo más vivo que voy a tener de toda mi existencia, el recuerdo de papá, la última sonrisa de la última vez que estuve con él en vida, entonces quizás compense eso, a no perdonármelo a no permitirme olvidarlo nunca…”, aseguró el intérprete, que ha tenido la dicha de ser cobijado con el amor de sus seres queridos.

