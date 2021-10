Por primera vez, Marina de Tavira y Diego Luna posan juntos en la gran noche del actor

El invitado especial a esta edición de Premios Platino es Diego Luna quien, este año, será homenajeado con el Premio Platino de Honor. Para tan importante gala, el actor contó con la compañía de su novia, Mariana de Tavira, su pareja desde el otoño de 2019, una relación que no ocultan, pero que viven en privado, razón por la que verlos en esta gala, juntos y enamorados, marca un precedente en su historia de amor, pues por primera ocasión desde el inicio de su relación, la pareja posó por primera vez junta en una red carpet y lo hizo precisamente en la sala ¡HOLA! de los Premios Platino, espacio donde los vimos intercambiar algunas muestras de cariño antes de desfilar, de la mano, sobre la alfombra roja de esta fiesta al cine y la televisión Iberoamericana.

Ataviada en un elegante vestido morado, Marina se convirtió en el principal apoyo en una de las noches más especiales en la carrera de Diego. Como pocas veces Diego y Marina mostraron un poco de su relación en público, incluso, fuimos testigos, durante la transmisión en Directo desde la sala ¡HOLA! de un romántico momento entre ellos, cuando el actor y director abrazó a su novia por la cintura, mientras ella se alistaba para hablar Diego Reinares, el encargado de dar la bienvenida a los actores a esta sala. En esta charla, Marina destacó la oportunidad de asistir a esta gala que la hizo recordar todas a las que asistió tras su nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, en 2019, por la cinta Roma: “Unas cuantas (galas), pero luego me vino un tiempo de tenis y pants”.

En esta entrevista, Marina reconoció que la cinta de Alfonso Cuarón se convirtió en un proyecto que, sin duda, marcó un antes y un después, en su carrera: “Fue una cosa preciosa, un regalo de la vida, algo que no esperaba, tampoco fue algo que buscara y por eso se aprecia más y con ello llegó un reconocimiento de muchos años, entonces, no tengo más que una enorme gratitud y se siguen cosechando cosas, entonces, Alfonso siempre será alguien con el que estaré profundamente agradecida”, comentó la actriz quien aprovechó para hablar de más reciente actuación al lado de Hugh Jackman: “Para mí fue la primera vez de trabajar en inglés, es una actuación especial con estos grandes actores, fue un reto muy importante actuar en otro idioma para mí que siempre he actuado en español”, comentó.

Amor y reconocimiento en la noche para Diego Luna

Para esta especial noche de reconocimiento, Diego Luna no solamente contó con el apoyo de su novia, Marina de Tavira, de manera simbólica, también estuvo presente su hija Fiona quien, para esta gala intervino el cubrebocas que utilizó, según le contó el actor a Rafa Sarmiento, durante una entrevista para TNT: “Fue mi hija, dice papá, me lo hizo para esta gala. Me dijo: ¿cómo vas a traer uno negro?’ pero sí mi hija me hizo estos dibujos”, comentó el actor quien lució orgulloso la mascarilla que decoró Fiona. El actor reconoció que este homenaje por parte de Premios Platino lo tiene muy contento: “Estar aquí es motivo de mucha emoción, estoy muy conmovido por el premio, pero además por estar aquí, porque yo no sabía cuándo íbamos a poder hacer esto”, reconoció.

Durante la gala, Diego Luna y Marina de Tavira tomaron sus lugares en la primera fila donde, por primera ocasión, se dejaron ver inseparables y muy divertidos con los comentarios que Luis Gerardo Méndez, uno de los anfitriones de la gala recordó los inicio de Luna en las telenovelas, donde trabajó con Laura León, momento que provocó la risa de la pareja quien, en todo momento estuvo intercambiando miradas cómplices y disfrutó al máximo de esta premiación en los lugares más especiales del foro donde se realizó esta entrega.