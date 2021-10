Natasha Dupeyrón brilla en la sala ¡HOLA! de Premios Platino a pesar de su lesión

Con una importante asistencia de talento mexicano, la gran fiesta del cine iberoamericano, dio comienzo con el desfile de famosos en la Sala ¡HOLA! de los Premios Platino, un espacio que se ha convertido en la antesala de la gran gala que esta tarde se realizará en Madrid. De los primeros mexicanos en llegar a esta importante cita del séptimo arte, vimos a varios actores, representando el talento de nuestro país, como Ludwika Paleta, Mayrín Villanueva, Paulina Gaitán, Manolo Caro, Marcus Ornellas y Natasha Duperyrón quien partió plaza con un elegante vestido negro diseñado por Sandra Weil.

Con la simpatía que la caracteriza, la mexicana habló en exclusiva para ¡HOLA! de cómo ha disfrutado de su estancia en Madrid y de las razones por las cuales, el pasado viernes, no pudo formar parte del equipo de fútbol de celebridades que se enfrentó a jugadores profesionales de España. Aunque la actriz ya había confirmado su asistencia al partido, como jugadora, de última hora, tuvo que cancelar su participación, debido a que su médico así se lo recomendó, así que en lugar de participar como jugadora, se convirtió en la porrista más divertida del equipo de las celebridades, comandado por el actor Manolo Cardona.

Debido a que, hace unas semanas sufrió una lesión mientras entrenaba: “Sabes que yo había dicho que sí, porque me encanta el futbol y me acuerdo que, estaba en terapia antes de venir, porque me lesioné burpees, literalmente, el cuello, la quinta y sexta vertebra, recuerdo que le dije a mi terapeuta: ‘Voy a jugar’ y me dijo: ‘¿De qué estás hablando?, no puedes jugar’. Entonces dije: ‘Ok, no puedo ir, pero puedo ir a echar porras’ y la verdad es que estuvo muy divertido”, contó la mexicana en entrevista para ¡HOLA!

A pesar de la lesión, esta tarde, Natasha se subió en unos tacones y con mucha precaución consiguió un look muy glamouroso digno de una gala de este calibre: “Yo moría por ponerme los tacos y jugar, pero dije, bueno, tengo que estar en la alfombra, segura y sana, entonces bueno, espero que no me mate hoy”, comentó la actriz quien mostró a la cámara los tacones que eligió para esta noche. Sobre el resto de su look, la mexicana comentó: “Vengo vestida de Sandra Weil, una diseñadora de Latinoamérica, hermosa y talentosísima”, comentó Natasha sobre su elegante outfit que eligió para la gala.

Los mexicanos en Los Premios Platino

El regreso de los Premios Platino convocó a una importante lista de celebridades mexicanas quienes, el año pasado se quedaron con las ganas de participar en esta fiesta de cine. Entre el talento nacional que destacó en la Sala ¡HOLA! vimos a Ludwika Paleta, quien acudió como invitada por su participación en la cinta Guerra de Likes, el director Manolo Caro, sin duda, una de las personalidades más importantes de esta gala gracias a su trabajo en La Casa de las Flores y Alguien tiene que morir, un proyectó que rodó en España con personalidades como Ester Expósito, Alex Speitzer, Cecilia Suárez, entre otros. En esta sala también vimos a Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva, protagonistas de Si Nos Dejas, proyecto que fueron a presentar a la Madre Patria.