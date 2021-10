Paulina Burrola, novia de Mauricio Ochmann, habla de su relación con Aislinn Derbez: ‘Es bellísima’

Convertidas en una de las parejas sorpresas de este verano, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola están disfrutando de una gran etapa en su relación. Aunque ella es muy discreta, durante su último encuentro con la prensa dio lecciones de cordialidad al hablar de la exesposa de su novio, Aislinn Derbez con quien reconoció sí tiene una relación de respeto, además habló de su convivencia con la pequeña Kailani con quien ha pasado momento de diversión, recientemente, en un paseo en un Safari, un sitio que le encantó a la pequeña quien muestra mucho afecto por los animales. Por primera vez, la modelo reveló cómo conoció al actor y sorprendió al contar que las redes sociales fueron el medio que unió sus caminos.

Dando lecciones de madurez, la joven habló con mucho respeto de Aislinn Derbez: “Sí, tenemos buena relación, sí. Yo he conocido a Aislinn por Kailani, pero fuera de ahí no hemos tenido más relación, yo encantada y ella también”. Paulina fue muy directa sobre las comparaciones que algunas veces hacen de ellas en redes: “Ya tengo 15 años como modelo, así que ya estoy muy curtida en comentarios, la verdad, yo creo que eso se debe de acabar, el hate en redes sociales se debe acabar, no estamos ya para eso, sinceramente, yo creo que la belleza dependiendo de los ojos de quien la vea”, comentó en entrevista con el programa Hoy.

La modelo continuó dejando claro que la ex de su novio es una mujer muy guapa: “Aislinn es bellísima, evidentemente y al contrario yo estoy muy agradecida de haber podido conocerla y a Kailani también”. Aunque ha sabido manejar muy bien la situación Paulina reconoció que no ha sido fácil lidiar con los comentarios negativos: “Yo creo que nunca estás preparada, la verdad, yo siempre he sido un poco más bajo perfil, pero bueno, la verdad es que tengo mucho apoyo de Mauricio. La prensa ha sido muy amable, la verdad es que los fans siempre son los que ahí batallan un poco porque siempre tienen, un lado o el otro, pero bien, tranquila”, explicó.

Paulina también habló de la linda relación que tiene con la pequeña Kailani, la hija de Mauricio Ochmann y Aislinn, con quien la vimos muy divertida hace unas semanas en Puebla, estado donde disfrutaron de un día de Safari: “¿A Kailani?, sí, claro que sí, lindísima, es una niña muy amorosa, muy inteligente y tiene unos papás increíbles”, comentó. La modelo reconoció que la pequeña cuenta con el apoyo incondicional de sus padres quienes hacen un excelente equipo: “Aislinn siempre está muy presente, mamá y papá, muy presente los dos”. Aunque reconoció son más las muestras de cariño en redes, ha tenido que aprender a sortear las críticas gracias al apoyo de Mauricio: “Siempre está ahí el frijolito negro y a mí, la verdad, sí fue algo que al principio me costó, pero ya estoy muy tranquila, uno sabe quién es”.

Su historia de amor

Como nunca antes, Paulina dio a conocer cómo se dio el flechazo con el actor: “Nos conocimos por redes sociales, por una amiga mía, así empezó, él a la antigua me invitó un café y de ahí poco a poco empezamos a salir más. Él es muy caballeroso”. Aprovechó para halagar a su novio: “Sí, la verdad es que sí estoy muy, muy enamorada y, ¿quién no?, es un galanazo, un tipazo es un príncipe. Ahorita estamos muy contentos, nuestra relación va avanzando muy, muy linda, muy maduro”. Por último, la modelo reconoció que, en el futuro sí le gustaría experimentar la maternidad: “Claro, claro, yo sí sueño con ser mamá”, finalizó.