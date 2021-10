Sofía Aragón sobre su exnovio: ‘Me duele que yo no pude ser el amor de su vida’ Confesó que desde hace dos meses que no tiene contacto con su exprometido Francisco Bernot

Después del entrañable reportaje que Sofía Aragón concedió, en exclusiva para ¡HOLA!, sobre la inesperada cancelación de su compromiso con Francisco Bernot, la conductora había guardado silencio sobre el tema de su ex; sin embargo, ante el inicio de su nuevo proyecto, Venga la Alegría Fin de Semana, la tapatía concedió una entrevista a Ventaneando donde de su exprometido a quien describió como un hombre muy importante en su vida. La exreina de belleza habló por qué decidió cancelar su boda con el empresario. Sofía Aragón y Francisco Bernot se comprometieron en diciembre de 2019, luego de un año de relación.

Cuando Sofía fue cuestionada de por qué decidió cancelar su matrimonio explicó: “Siempre a los focos rojos hay que hacerles caso. Llega un momento en el que, a lo mejor, tu piensas que la gente va a cambiar o que las promesas que te hacen se van a cumplir, no la gente no cambia, la gente es lo que es y somos lo que somos, de hecho, es egoísta pedirle a alguien que cambie, creo que tenemos que aceptar a la persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que y partir de manera generosa y decir no puedo con esta situación me está doliendo muchísimo, pero te dejo en libertad, porque seguramente habrá alguien que le gustes así exactamente como estás y no te va a pedir que cambies nada de ti”.

En esta reveladora charla, Sofía confesó que su relación con Francisco siempre tendrá un lugar muy importante para ella: “No ya no tengo nada de contacto con él, desde hace dos meses, más o menos. Me duele que yo no pude ser el amor de su vida, cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mí, pero ya no es parte de mi presente”, confesó. Tras su ruptura con el empresario, Sofía se ha concentrado en el trabajo, recientemente terminó su participación en La Voz… México y ahora se alista para llegar a los hogares mexicanos con la edición de fin de semana del matutino Venga La Alegría.

Soltera y enfocada en su carrera

Hace un par de semanas, la publicación de una imagen sosteniendo la mano de un misterioso hombre desató rumores de un posible noviazgo; sin embargo, se trataba de su papá, quien disfrutó de unas vacaciones en la playa. A través de varias historias en Instagram, la ex Mexicana Universal aprovechó para desmentir que esté nuevamente enamorada: “Para todos los que se preguntan, ¿quién es este misterioso hombre?, ¡Es mi papá! Así los rumores. No chavos, no tengo novio, ni estoy saliendo con nadie, estoy disfrutando a la familia”, aclaró. Fue a finales de junio cuando reveló que había decidido posponer la boda, tiempo después confirmó que el enlace matrimonial se había cancelado.

En aquella ocasión, Sofía atribuyó al trabajo la decisión: “Te voy a contar una primicia que no le he contado a nadie. Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar y sería a finales del año, entonces, lamentablemente, si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento y la tendría que posponer; entonces, para no tener este conflicto de intereses de tener las dos cosas en el año, hemos decidido posponer la boda, no tenemos nueva fecha, hasta nuevo aviso, para poder aprovechar esta gran oportunidad y de poder cumplir este sueño, ya les platicaré cuando se cierre”, comentó a Ventaneando.