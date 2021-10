La simpatía de Diego Boneta brilla en la televisión española

Para nadie es un secreto la simpatía que posee Diego Boneta quien, después de hacer oficial su noviazgo con Renata Notni, durante sus vacaciones por Turquía, se trasladó a Madrid para cumplir con un importante compromiso laboral en la televisión española. En medio de la promoción de la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, el mexicano acudió como invitado al programa La Resistencia, emisión conocida entre la audiencia por su toque irreverente en la que los asistentes hablan de temas que en otros sitios no lo harían. Ataviado en un conjunto de pantalón y saco rojo, Diego Boneta apareció a cuadro derrochando galanura, pero sobre todo su lado más cómico con el que consiguió, en repetidas ocasiones, provocar la risa del público.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siguiendo los pasos de Danna Paola, otra de las mexicanas que ya acudió al programa, Diego llegó al foro para hablar de su interpretación como Luis Miguel quien, en España, también es muy querido, debido a que su familia paterna es de aquel país: “Es hombre está en otros niveles, yo diría que… es que muchas llegan a tonos muy altos. Yo creo que La Incondicional sería la más difícil”, comentó el mexicano al responderle a David Broncano, el carismático conductor de la emisión, qué canción de El Sol le costó más interpretar. Fue en ese momento que el presentador le pidió cantar ese éxito; sin embargo, para romper el hielo, Diego respondió con un: “Esa nada más te la canto, pero al oído, sino no te la canto”, provocando la emoción del público.

VER GALERÍA

Para seguir con la broma, Broncano le preguntó: “Cántamela al oído, ¿me la vas a cantar al oído?”, sin pensarlo, Diego le respondió que sí y admitió que este tipo de detalles no los ha tenido ni con Renata Notni: “Esto no se lo he hecho ni a mi novia”, comentó entre risas mientras se ponía de pie para cantarle frente al auditorio La Incondicional al oído. Con el profesionalismo que lo caracteriza, Diego se concentró, se acercó al conductor, puso su mano sobre su hombro y le dijo al público: “Si se la saben la cantan conmigo”. No terminó ni la primera estrofa cuando, entre risas el conductor dio un paso para atrás y reconoció: “No puedo, no puedo”, momento en el que Diego lo tomó del brazo y cumplió con su palabra de cantarle este tema que, algunas personas del público también se sabían.

Pero los retos entre los conductores no terminaron ahí, aunque Diego quería brindar con un tequila, cambio la bebida por una degustación de chiles para David Broncano, temeroso de su decisión, el español eligió entre tres tipos de chiles, eligiendo, por su color amarillo, el habanero. Sin decirle una sola palabra sobre lo picante que resulta ser este chile, el actor y el conductor cumplieron con darle una mordida. Casi de inmediato, el presentador sintió el poder de esta especie de chile, terminó con la dinámica y corrió a comer un pedazo de pan, ante la valentía del Broncano, Diego Boneta le dijo: “Eso es un habanero, después de probar eso te puedo decir que ya eres otro hermano mexicano”. Durante la emisión, también se proyectó el trailer de la tercera entrega de la serie de Luis Miguel donde, desde la primera temporada Diego ha dado lecciones de actuación.

VER GALERÍA

Diego y su simpatía en televisión

La resistencia no es el único show internacional en el que ha mostrado su lado más divertido, en mayo pasado, durante la promoción de la segunda temporada de Luis Miguel, acudió al programa de Jimmy Kimmel donde también mostró su lado más simpático hablando inglés. Con el estadounidense, Diego sí brindó con tequila y hasta expresó su admiración a Guillermo, el colaborador de Kimmel, de origen mexicano, quien es muy querido por la audiencia, precisamente por darle este toque pícaro al programa. Como hace a todos los lugares que visita y que habla de Luis Miguel, el actor se deshizo en halagos para el cantante: “Puedo decir que Luis Miguel es como nuestro Elvis Presley o nuestro Frank Sinatra”, aseguró en aquella ocasión.