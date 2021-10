Eugenio Derbez confiesa que le hubiera gustado que su mamá lo viera en Hollywood: 'Ella supo mejor que nadie que este era mi sueño'

Tras conquistar la pantalla en México, Eugenio Derbez llevó su talento más allá de las fronteras con el objetivo de triunfar en la industria del cine estadounidense. Gracias a su trabajo y disciplina, el actor ha logrado hacerse de un nombre en Hollywood, pues ha compartido créditos con grandes estrellas, además de que ha sido reconocido con importantes premios. Si bien el intérprete es feliz compartiendo sus logros con sus seres queridos, hay una persona especial que le hubiera gustado que fuera testigo de la satisfactoria etapa en que se encuentra en su carrera. Se trata de su mamá, la primera actriz Silvia Derbez, quien falleció hace casi una década y a quien Eugenio lleva siempre consigo en su corazón y en sus pensamientos.

En 2002 Eugenio despidió por última vez a su madre, quien había sido su mayor apoyo desde que decidió dedicarse al medio del entretenimiento. Si bien en aquel entonces él ya había triunfado en la televisión mexicana, y aunque él no lo sabía en aquel momento, le esperaban grandes experiencias profesionales, en las que su mamá ya no estaría a su lado. “Ella sabía que yo tenía el sueño de ir a Estados Unidos y cuando ella murió en 2002 yo estaba en el pico de mi carrera en México y tanto en mi cabeza como en la de ella yo ya había llegado”, expresó el actor en una charla con prensa internacional a propósito del próximo estreno de su serie en AppleTV+, Acapulco, declaraciones recogidas por el diario mexicano El Universal.

“Todo el mundo me dice: ‘seguramente (tu mamá) te está viendo desde allá arriba’, pues sí, seguramente, pero sería más bonito que lo estuviera viendo desde acá abajo y la pudiera ver, gozar, platicar con ella, y me pudiera seguir aconsejando”, comentó el actor de 60 años. “Era mi mayor amiga, maestra crítica”, agregó. Si bien la primera actriz ya no está físicamente con Eugenio, él no deja de dirigirse a ella. “Cada vez que trato de hablar con ella, no sé si me está contestando o viendo, pero confío en que así sea”, dijo sincero. “Me hubiera encantado que ella hubiera visto esto porque ella supo mejor que nadie que este era mi sueño y finalmente lo estoy logrando”, agregó.

Siempre la lleva en sus pensamientos

El pasado 8 de marzo, Eugenio recordó a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños con una publicación en sus redes sociales. “Mi mamá cumpliría años hoy. No hay un solo día que no la extrañe”, escribió entonces al compartir una foto de la actriz, quien es recordada tanto por su talento como por su belleza. Y el año pasado, esta fecha tampoco pasó desapercibida para el actor, e igualmente compartió un sentido mensaje dedicado a ella, y también a su padre, Eugenio González Salas, quien cumplía años un día después que Silvia Derbez. “Ya son muchos años de su partida. Mis padres siempre fueron muy unidos... Tan unidos, que coincidieron hasta en las fechas de sus cumpleaños. Mi madre nació un 8 y mi padre el 9 de marzo”, escribió. “Ellos siguen cumpliendo años en mi corazón y en estas fechas los celebro recordando todas las cosas buenas que me enseñaron”, agregó entonces.

Para el actor es muy importante que sus hijos tengan presente la memoria de la primera actriz, y dado que Aitana, su hija menor no llegó a conocerla en persona, se ha dado a la tarea de platicar y compartir recuerdos con ella. “Le estoy enseñando videos de mi mamá porque ella piensa que yo no tengo mamá. El día que le dije: ‘¡Mira, un video de mi mamá!’ se quedó como: ‘¿Tú tienes mamá? ¿y por qué?’…”, contó con el gran sentido del humor que lo caracteriza durante una entrevista con para el programa Un Nuevo Día en mayo de 2019. “Conoció a mi mamá y aparte la conoce de videos de películas donde sale mi mamá a los 20 años, entonces como que no le hace sentido que mi mamá sea más joven que yo”, detalló entonces, cuando su nena estaba por cumplir apenas 5 años.

