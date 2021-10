Más guapa que nunca, Gabriella Cataño, hija mayor de Jorge Salinas, celebró sus 26 años

Convertida en una espectacular modelo, Gabriella Cataño, hija mayor del actor Jorge Salinas, celebró este, 30 de septiembre, su cumpleaños número 26, una fecha que festejó con una íntima comida en la únicamente estuvo acompañada de su círculo más cercano, obviamente, la asistente más especial fue su mamá, Adriana Cataño, quien se encargó de dedicarle una conmovedora felicitación que acompañó de imágenes de su infancia. La joven también utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el brindis que realizó por su cumpleaños, un año más de vida.

Con una imagen que publicó en su feed, donde aparece sosteniendo una copa de vino blanco, más espectacular que nunca, la cumpleañera escribió: “Salud por un año más de vida. Gracias Dios por otro año más de vida y gracias a todos por sus mejores felicitándome en mi cumpleaños”. La publicación de la festejada provocó la reacción de su mamá, quien comentó: “¡Qué hermosura! Muchas felicidades hoy en tu día de nacimiento mi princesa. Que Dios te bendiga en cada instante de tu vida y que te guíe en cada paso. Que seas muy, muy feliz, siempre mi hija adorada”. Su papá también reaccionó a este post y le escribió: “¡Feliz cumpleaños hija! Que el amor nunca falte en tu alma, que la salud siempre acompañe tu cuerpo y que tu espíritu siempre vaya hacia la luz. Te amo”.

La semana pasada, Gabriella acudió por primera ocasión a una entrega de premios Billboard, donde partió plaza con un entallado vestido azul con el que desfiló en compañía de su novio: “Sí, tengo novio, él está allá, pero, de casarme con él, vamos a ver el anillo pa’ cuando, verdad. Se llama Matthew, es cubano-americano y de hecho estamos practicando un poco el español, porque él no habla muy bien el español, estamos juntos por más de 5 años, como 5 y medio. Nosotros en este momento sí estamos muy enamorados, pero también, estamos muy enfocados en nuestras carreras, de pronto en un año, no sé, dos años”, comentó en entrevista para Ventaneando. Gabriella aprovechó para dar detalles de la profesión de Matthew: “Él trabaja aquí en Miami y trabaja con mercadeo digital, como nosotros no vivimos juntos, o sea, como pareja, ha sido muy difícil vernos, porque él trabaja mucho también, entonces, ha sido un poco difícil”.

Sobre sus logros profesionales, la joven adelantó que continuará con sus colaboraciones en televisión: “Estoy súper feliz porque ya estamos grabando la temporada número 4 de ¡HOLA! Tv, por cierto, va a estrenar el 11 de octubre, así que estoy súper feliz de mi programa Top de Estilo, yo hago tutoriales recreando los looks más top de las celebridades de Hollywood, así que yo me siento súper cómoda, como en casa, tú sabes que yo empecé con el maquillaje, entonces, eso para mí es como cumplir un sueño”. La joven aprovechó para hablar de la excelente relación que tiene con su mamá: “Ella y yo siempre somos el mejor equipo, tú sabes, ella es mi mejor amiga, ella está feliz de que estuve en los Latin Billboards y ella me apoya bastante”.

La amorosa felicitación de Adriana

Confirmando que para su mamá no hay nadie más importante que ella, esta tarde, la actriz le dedicó una entrañable felicitación a su “bebé” quien llegó a su vida para darle un tierno giro: “¡Feliz cumpleaños 26 mi princesa! Que hermoso viaje ha sido. Gracias por elegirme para ser tu mamá. ¡Te has convertido en una jovencita increíble, amable, inteligente, compasiva y trabajadora! Estoy orgullosa de ti todos los días, eres mi razón de todo lo que hago en la vida. ¡Me siento muy honrada y agradecida de ser tu mamá! Qué Dios continúe guiándote en la vida y que todos tus deseos se hagan realidad. Recuerda que Dios siempre está contigo y te ama incondicionalmente al igual que yo”, escribió al lado de un álbum de varias fotos al lado de su hija.